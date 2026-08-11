Il Premio Heraclea al dottor Oreste Buonomo

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - AGR Basilicata
Agosto 11, 2026
Latronico: "Un riconoscimento per una carriera di straordinario valore scientifico e umano, ma anche un'occasione per condividere un messaggio nel quale credo profondamente: la Basilicata deve creare le condizioni per attrarre e riportare nella propria terra le migliori professionalità".
L'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, insieme al consigliere regionale Rocco Leone, ha consegnato ieri sera a Policoro il prestigioso Premio Heraclea al dottor Oreste Buonomo, senologo di fama nazionale e punto di riferimento della chirurgia oncologica italiana.
"Un riconoscimento che – ha aggiunto Latronico – premia una carriera di straordinario valore scientifico e umano, ma anche un'occasione per condividere un messaggio nel quale credo profondamente: la Basilicata deve creare le condizioni per attrarre e riportare nella propria terra le migliori professionalità lucane".
A dimostrazione di un impegno concreto e capillare volto al rafforzamento della medicina di prossimità, Latronico ha ricordato i recenti provvedimenti adottati dalla Regione: "Allo stesso tempo continuiamo a rafforzare i servizi sul territorio. Proprio nei giorni scorsi abbiamo chiamato in servizio tre giovani medici lucani per potenziare la rete delle guardie mediche e garantire maggiore continuità assistenziale.
Dall'alta specializzazione alla medicina di prossimità – ha concluso l'assessore – l'obiettivo è uno solo: costruire una sanità moderna, qualificata e sempre più vicina alle persone".
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