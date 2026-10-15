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Puglia

Agenzia nr. 1740 – Agricoltura, M5S: “Al fianco degli agricoltori. Dalla Regione pacchetto di interventi da 30 milioni di euro

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - "Siamo al fianco degli agricoltori. Il loro grido d'allarme non può essere ignorato e oggi sono arrivate risposte importanti da parte della Regione Puglia, che ha annunciato che si sta lavorando a un pacchetto di interventi da 30 milioni di euro per sostenere il comparto". Lo dichiara la capogruppo del M5S Maria La Ghezza che oggi ha incontrato, insieme ad altri esponenti del movimento, gli agricoltori a margine della manifestazione organizzata da Coldiretti.

"L'agricoltura – hanno dichiarato – rappresenta un pilastro dell'economia di tanti Comuni pugliesi: se entra in crisi questo comparto, a risentirne sono anche il commercio, l'indotto, l'occupazione e la tenuta sociale delle nostre comunità. Difendere gli agricoltori significa difendere il lavoro, il reddito delle famiglie e il futuro dei nostri territori".

"È importante che le istanze del mondo agricolo trovino ascolto  – continuano i pentastellati – e l'impegno preso dalla Regione Puglia va in questa direzione. Contemporaneamente i nostri parlamentari saranno parte attiva nel portare le istanze del mondo agricolo al Governo nazionale, affinché siano individuate misure per contrastare il caro-gasolio, l'aumento dei costi energetici e il rincaro dei materiali impiegati nelle produzioni. Vanno rafforzati anche i controlli sulla provenienza e sulla tracciabilità dei prodotti per contrastare eventuali traffici illeciti e garantire una concorrenza leale. Occorrono inoltre investimenti mirati nella promozione delle produzioni di qualità pugliesi, affinché le nostre eccellenze siano adeguatamente valorizzate e tutelate. Continueremo a sostenere le istanze degli agricoltori, perché tutelare l'agricoltura significa proteggere il futuro della Puglia"./comunicato

(AGENPARL)
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