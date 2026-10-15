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Lazio

COMUNICATO STAMPA PalaBianchini, aggiudicati i lavori di consolidamento: cantiere al via il prossimo mese

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 -  
 
 
L'apertura ufficiale del cantiere è fissata per il prossimo mese, dando così concreto avvio alla fase operativa delle lavorazioni, dopo le necessarie indagini specialistiche e le opere provvisorie di puntellamento eseguite per mettere in sicurezza la struttura.
 
"Siamo estremamente soddisfatti di questo traguardo – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – perché segna una svolta concreta verso la risoluzione delle criticità che avevano colpito uno degli impianti sportivi più importanti e storici della nostra città. Restituiremo presto ai nostri cittadini, alle società e ai giovani atleti un punto di riferimento fondamentale per lo sport pontino, rinnovato e messo in totale sicurezza. Questo risultato premia la determinazione con cui abbiamo seguito ogni fase dell'iter amministrativo".".
 
 
 

 
 

(AGENPARL)
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