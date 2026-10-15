CAREGIVER, MANTOVANI (FDI): “RICONOSCIAMO IL VALORE DI CHI SI PRENDE CURA

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - "I caregiver familiari dedicano le proprie giornate all'assistenza di un caro con disabilità o non autosufficiente, spesso sacrificando lavoro, reddito e tempo personale. Il provvedimento approvato alla Camera riconosce il valore di questo impegno e introduce risorse e tutele dedicate.
Il Governo Meloni dà una risposta a una questione rimasta per anni senza una disciplina organica: 257 milioni di euro nel 2027 e 260 milioni annui dal 2028, contributi economici, sostegno psicologico e servizi di sollievo. Il carico dell'assistenza non può ricadere interamente sulle famiglie. Oggi finalmente arriva un sostegno concreto da parte delle istituzioni grazie all'impegno di Fratelli d'Italia verso chi, ogni giorno, si assume la responsabilità di prendersi cura dei più fragili".