Close Menu
Trending
giovedì 15 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CAREGIVER, MANTOVANI (FDI): “RICONOSCIAMO IL VALORE DI CHI SI PRENDE CURA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - "I caregiver familiari dedicano le proprie giornate all'assistenza di un caro con disabilità o non autosufficiente, spesso sacrificando lavoro, reddito e tempo personale. Il provvedimento approvato alla Camera riconosce il valore di questo impegno e introduce risorse e tutele dedicate.

Il Governo Meloni dà una risposta a una questione rimasta per anni senza una disciplina organica: 257 milioni di euro nel 2027 e 260 milioni annui dal 2028, contributi economici, sostegno psicologico e servizi di sollievo. Il carico dell'assistenza non può ricadere interamente sulle famiglie. Oggi finalmente arriva un sostegno concreto da parte delle istituzioni grazie all'impegno di Fratelli d'Italia verso chi, ogni giorno, si assume la responsabilità di prendersi cura dei più fragili".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl