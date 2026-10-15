La Commissione eroga 2,86 miliardi di EUR all’Ucraina per droni, missili ed esigenze urgenti sul campo di battaglia

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Oggi la Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di EUR all'Ucraina nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di EUR. I finanziamenti saranno destinati a droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Mentre la prima linea russa è in una la situazione di stallo, il paese continua a intensificare i suoi attacchi aerei sull'Ucraina, prendendo di mira, con crudeltà, civili e infrastrutture. Il fermo sostegno dell'Europa è più importante che mai per aiutare l'Ucraina a proteggere i suoi cieli e salvare vite umane. Con l'erogazione odierna di 2,86 miliardi di EUR continuiamo a rispondere alle esigenze operative più urgenti dell'Ucraina, tra cui droni e missili essenziali per la sua difesa."
Mentre l'Ucraina si prepara al suo quarto inverno dall'invasione su vasta scala della Russia, la fornitura urgente di attrezzature di difesa garantisce che le sue forze armate possano proteggere i civili e le città dagli attacchi russi.
Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa online.
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Commissione europea – Rappresentanza in Italia