Covid, Ciani (PD-IdP): Schillaci fornisca atti transazione Stato-JC Electronics

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - "E' necessario fare chiarezza sulla vicenda che riguarda la transazione tra lo Stato e JC Electronics e l'impiego di risorse pubbliche per oltre 100 milioni di euro". Lo dichiara Paolo Ciani, vicecapogruppo PD-IdP e segretario di Demos intervenendo durante il Question time alla Camera con il ministro Schillaci.
"Nel novembre 2024 – continua – il Tribunale di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio e il Ministero della salute a pagare oltre 203 milioni di euro alla società JC Electronics, per una controversia relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale durante la pandemia. L'Avvocatura dello Stato ha inizialmente ritenuto la sentenza gravemente erronea e, anche in un successivo parere, ha evidenziato elementi che rendevano necessario ridimensionare la proposta transattiva".
"Ciononostante – sottolinea – nell'ottobre 2025, è stato sottoscritto un accordo per oltre 100 milioni di euro, prima che la Corte d'appello si pronunciasse sulla richiesta di sospensiva. Chiediamo dunque quali elementi abbiano motivato questa decisione, chi abbia promosso il percorso transattivo e se il Ministro intenda mettere a disposizione del Parlamento i pareri e gli atti che hanno condotto all'accordo", conclude Ciani.
(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - "E' necessario fare chiarezza sulla vicenda che riguarda la transazione tra lo Stato e JC Electronics e l'impiego di risorse pubbliche per oltre 100 milioni di euro". Lo dichiara Paolo Ciani, vicecapogruppo PD-IdP e segretario di Demos intervenendo durante il Question time alla Camera con il ministro Schillaci.