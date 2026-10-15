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Comunicato Stampa 1817/2026 Zecchinato: “Senza competenze, i Comuni perdono fondi Ue”. Dalla Regione fino a 70 mila euro all’anno per formare il personale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Zecchinato: "Senza competenze, i Comuni perdono fondi Ue". Dalla Regione fino a 70 mila euro all'anno per formare il personale

REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

Zecchinato: "Senza competenze, i Comuni perdono fondi Ue". Dalla Regione fino a 70 mila euro all'anno per formare il personale

(AVN) – Venezia, 14 ottobre 2026
"Con la nuova programmazione europea, i Comuni, soprattutto quelli piccoli, dovranno saper progettare, rendicontare e gestire appalti con personale preparato. La Regione investe sulle persone che lavorano ogni giorno nelle amministrazioni locali: senza competenze adeguate si perdono occasioni e risorse".
"La Regione destina fino a 70.000 euro, Iva esclusa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028 – spiega l'assessore -. L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato con il Piano di riordino territoriale, che ha evidenziato una carenza di personale qualificato proprio nelle forme associative, chiamate a seguire progetti sempre più complessi finanziati da fondi europei e nazionali. I corsi affronteranno temi come la progettazione e partecipazione ai bandi di finanziamento, la gestione e rendicontazione dei progetti, lo sviluppo digitale e l'intelligenza artificiale, la contabilità e i bilanci, i contratti pubblici, la gestione delle risorse umane e il team working, l'associazionismo intercomunale".
Il percorso formativo sarà destinato a dirigenti e funzionari, con priorità al personale delle forme associative intercomunali, come le Unioni, e dei Comuni con meno di 3.000 abitanti. Le competenze saranno verificate sia all'ingresso sia al termine del percorso, per misurare i progressi acquisiti. Le lezioni si terranno in presenza o online.
"Un Veneto forte si costruisce anche così – conclude Zecchinato -: non lasciando indietro nessun Comune, e dotando chi amministra i territori degli strumenti necessari per cogliere le opportunità che l'Europa metterà a disposizione".
Comunicato (ENTI LOCALI)

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