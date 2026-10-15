UniMORE ricorda Matteo Notarianni con un attestato alla memoria

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - *Comunicato Stampa di UniMORE*
Ferrari", UniMORE ha consegnato un attestato alla memoria di Matteo Roberto
Tolmino Notarianni, scomparso a 38 anni dopo aver superato tutti gli esami
in Ingegneria del Veicolo. Il ricordo dell'Ateneo e del Collegio San Carlo.*
*L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha ricordato Matteo
Roberto Tolmino Notarianni, studente della Laurea Magistrale in Ingegneria
del Veicolo, scomparso lo scorso 2 febbraio all'età di 38 anni, con la
consegna di un attestato alla memoria durante la sessione di laurea di
mercoledì 14 ottobre 2026 del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
(DIEF), presieduta dalla Prof.ssa Elena Bassoli. La cerimonia si è svolta
nell'aula P 0.4 del Dipartimento, alla presenza dei familiari e dei
colleghi di Matteo.*
*Un riconoscimento voluto dal Dipartimento e dal Consiglio dei docenti del
accademico di uno studente che aveva affrontato con determinazione e
passione i propri studi, riuscendo a superare tutti gli esami previsti con
una media del 28,4. La malattia gli aveva tuttavia impedito di svolgere il
tirocinio e completare il percorso universitario con il conseguimento del
titolo.*
magistrale in ingegneria del Veicolo, sostenuto da tutta la comunità
accademica rappresentata dal nostro Ateneo" **– sottolinea il Direttore del
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Prof. Francesco Leali –** "ha
fortemente promosso l'assegnazione a Matteo Roberto Tolmino Notarianni di
questo attestato alla memoria. È il segno della stima maturata verso
Matteo, che ha coltivato fino all'ultimo la sua straordinaria passione, con
dedizione, forza, coraggio e perseveranza. In questi mesi ci siamo riferiti
a questa iniziativa come ad "una carezza" alla famiglia, un piccolo segno
di sincera vicinanza alle persone che lo hanno conosciuto ed amato. Nulla
potrà lenire il dolore per la sua mancanza ma rimarrà viva in tutte e tutti
noi la memoria del suo esempio."*
*"Ho avuto il piacere di incrociare più volte Matteo nel suo percorso
universitario –* ricorda il *Presidente del CDLM Ingegneria del Veicolo,
Prof. Stefano Fontanesi -**, e ho potuto constatare come la sua
determinazione prevalesse sulle difficoltà della sua condizione. Questa
determinazione deve essere di esempio per coloro che intraprendono questo
percorso, e per coloro che oggi lo completano".*
*Al percorso universitario di Matteo si era affiancata anche l'esperienza
nel Collegio universitario San Carlo di Modena, di cui aveva fatto parte.
Anche in questo contesto Matteo ha lasciato un ricordo profondo, che si
aggiunge a quello conservato dai docenti e dai colleghi dell'Ateneo.*
*"Matteo ha fatto parte della nostra comunità collegiale e chi ha condiviso
con lui quel tratto di vita ne conserva il ricordo di una persona gentile,
discreta, capace di affrontare con perseveranza i propri impegni e di
riservare sempre attenzione agli altri. Sono qualità che abbiamo imparato a
conoscere nella quotidianità del Collegio, attraverso le relazioni, i
momenti condivisi e quei piccoli gesti che raccontano una persona spesso
più di qualsiasi risultato. Il riconoscimento che UniMORE dedica oggi a
Matteo ci commuove e restituisce il senso di un impegno e di una passione
che meritano di essere ricordati. Alla sua famiglia rinnoviamo la nostra
vicinanza e l'affetto di un'intera comunità che continuerà a custodirne la
memoria."**, dichiara Edith Barbieri, Direttrice generale della Fondazione
Collegio San Carlo.*
*gp*