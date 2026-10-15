UniMORE ricorda Matteo Notarianni con un attestato alla memoria

*Comunicato Stampa di UniMORE*

Ferrari", UniMORE ha consegnato un attestato alla memoria di Matteo Roberto

Tolmino Notarianni, scomparso a 38 anni dopo aver superato tutti gli esami

in Ingegneria del Veicolo. Il ricordo dell'Ateneo e del Collegio San Carlo.*

*L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha ricordato Matteo

Roberto Tolmino Notarianni, studente della Laurea Magistrale in Ingegneria

del Veicolo, scomparso lo scorso 2 febbraio all'età di 38 anni, con la

consegna di un attestato alla memoria durante la sessione di laurea di

mercoledì 14 ottobre 2026 del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

(DIEF), presieduta dalla Prof.ssa Elena Bassoli. La cerimonia si è svolta

nell'aula P 0.4 del Dipartimento, alla presenza dei familiari e dei

colleghi di Matteo.*

*Un riconoscimento voluto dal Dipartimento e dal Consiglio dei docenti del

accademico di uno studente che aveva affrontato con determinazione e

passione i propri studi, riuscendo a superare tutti gli esami previsti con

una media del 28,4. La malattia gli aveva tuttavia impedito di svolgere il

tirocinio e completare il percorso universitario con il conseguimento del

titolo.*

magistrale in ingegneria del Veicolo, sostenuto da tutta la comunità

accademica rappresentata dal nostro Ateneo" **– sottolinea il Direttore del

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Prof. Francesco Leali –** "ha

fortemente promosso l'assegnazione a Matteo Roberto Tolmino Notarianni di

questo attestato alla memoria. È il segno della stima maturata verso

Matteo, che ha coltivato fino all'ultimo la sua straordinaria passione, con

dedizione, forza, coraggio e perseveranza. In questi mesi ci siamo riferiti

a questa iniziativa come ad "una carezza" alla famiglia, un piccolo segno

di sincera vicinanza alle persone che lo hanno conosciuto ed amato. Nulla

potrà lenire il dolore per la sua mancanza ma rimarrà viva in tutte e tutti

noi la memoria del suo esempio."*

*"Ho avuto il piacere di incrociare più volte Matteo nel suo percorso

universitario –* ricorda il *Presidente del CDLM Ingegneria del Veicolo,

Prof. Stefano Fontanesi -**, e ho potuto constatare come la sua

determinazione prevalesse sulle difficoltà della sua condizione. Questa

determinazione deve essere di esempio per coloro che intraprendono questo

percorso, e per coloro che oggi lo completano".*

*Al percorso universitario di Matteo si era affiancata anche l'esperienza

nel Collegio universitario San Carlo di Modena, di cui aveva fatto parte.

Anche in questo contesto Matteo ha lasciato un ricordo profondo, che si

aggiunge a quello conservato dai docenti e dai colleghi dell'Ateneo.*

*"Matteo ha fatto parte della nostra comunità collegiale e chi ha condiviso

con lui quel tratto di vita ne conserva il ricordo di una persona gentile,

discreta, capace di affrontare con perseveranza i propri impegni e di

riservare sempre attenzione agli altri. Sono qualità che abbiamo imparato a

conoscere nella quotidianità del Collegio, attraverso le relazioni, i

momenti condivisi e quei piccoli gesti che raccontano una persona spesso

più di qualsiasi risultato. Il riconoscimento che UniMORE dedica oggi a

Matteo ci commuove e restituisce il senso di un impegno e di una passione

che meritano di essere ricordati. Alla sua famiglia rinnoviamo la nostra

vicinanza e l'affetto di un'intera comunità che continuerà a custodirne la

memoria."**, dichiara Edith Barbieri, Direttrice generale della Fondazione

Collegio San Carlo.*

*gp*