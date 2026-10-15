Istruzione, Turano presenta “Gli stati generali della scuola”: «Non si organizzavano da 25 anni, coinvolti tutti i territori e gli enti locali siciliani»

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - «Gli stati generali della scuola siciliana non si organizzavano da 25 anni. Abbiamo coinvolto tutti gli ambiti territoriali, gli enti locali e il ministro dell' Istruzione, Giuseppe Valditara che ringrazio per essere stato presente oggi. Grazie alle somme messe a disposizione dal governo Schifani, e dal presidente della Regione in particolare, siamo riusciti a organizzare tutta una serie di iniziative che hanno coinvolto le scuole e gli studenti siciliani e che stanno lasciando il segno sul territorio. Sono molto contento di vedere questo entusiasmo. So che restano tante altre cose da fare, con la nuova legge finanziaria saremo pronti, ancora una volta, a fare la nostra parte». Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, partecipando a "La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell'Istruzione", organizzato stamattina ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e da INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa).
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