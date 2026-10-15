Imprese, Mazzetti (FI): “Congratulazioni a Nico Gronchi eletto all’unanimità presidente nazionale di Confesercenti, commercio e prossimità sono il futuro

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - "Congratulazioni a Nico Gronchi per l'elezione all'unanimità a presidente nazionale di Confesercenti, al termine del Forum a Roma. Un risultato che conferma la fiducia di un'associazione che rappresenta circa 350mila piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi".
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