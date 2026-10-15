IL COMUNE COMUNICA – “Notte Bianca di via Argiro”: venerdì 16 ottobre moda, musica, show cooking e negozi aperti fino alle ore 23

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - VENERDÌ 16 OTTOBRE MODA, MUSICA, SHOW COOKING
E NEGOZI APERTI FINO A TARDA SERA
GLI ASSESSORI PETRUZZELLI E SCARAMUZZI
ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
Alla presentazione dell'evento hanno partecipato gli assessori allo Sviluppo locale e alla Blue Economy Pietro Petruzzelli e alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi .
Noi continueremo a camminare insieme ai commercianti e ai residenti in questo importante ed entusiasmante percorso, che è appena cominciato".
A illustrare il programma nel dettaglio è stato Nicola Pepe, presidente di Vivargiro .
Di seguito il programma della serata.
18:30 – Inaugurazione della strada
Ciascun isolato sarà numerato, fornendo così ai visitatori una guida dinamica durante la passeggiata grazie a cartelli che saranno posti agli angoli di ciascuna strada con l'indicazione delle attività coinvolte consultabili grazie a un QR code.
Il programma è scaricabile dal sito [ | vivargiro.it ] .
"VivaArgiro" è un'associazione di negozi finanziata dal bando del Comune di Bari [ | "Strade Vive", ] l'iniziativa nata nell'ambito del programma [ | d_Bari ] per sostenere l'economia di prossimità e promuovere la rigenerazione urbana delle aree commerciali della città. La misura è finalizzata a incentivare la cooperazione e l' associazionismo tra commercianti e la realizzazione di progetti condivisi per migliorare la competitività e la qualità urbana dei quartieri.