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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – “Notte Bianca di via Argiro”: venerdì 16 ottobre moda, musica, show cooking e negozi aperti fino alle ore 23

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - VENERDÌ 16 OTTOBRE MODA, MUSICA, SHOW COOKING

E NEGOZI APERTI FINO A TARDA SERA

GLI ASSESSORI PETRUZZELLI E SCARAMUZZI

ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Alla presentazione dell'evento hanno partecipato gli assessori allo Sviluppo locale e alla Blue Economy Pietro Petruzzelli e alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi .

Noi continueremo a camminare insieme ai commercianti e ai residenti in questo importante ed entusiasmante percorso, che è appena cominciato".

A illustrare il programma nel dettaglio è stato Nicola Pepe, presidente di Vivargiro .

Di seguito il programma della serata.

18:30 – Inaugurazione della strada

Ciascun isolato sarà numerato, fornendo così ai visitatori una guida dinamica durante la passeggiata grazie a cartelli che saranno posti agli angoli di ciascuna strada con l'indicazione delle attività coinvolte consultabili grazie a un QR code.

Il programma è scaricabile dal sito [ | vivargiro.it ] .

"VivaArgiro" è un'associazione di negozi finanziata dal bando del Comune di Bari [ | "Strade Vive", ] l'iniziativa nata nell'ambito del programma [ | d_Bari  ] per sostenere l'economia di prossimità e promuovere la rigenerazione urbana delle aree commerciali della città. La misura è finalizzata a incentivare la cooperazione e l' associazionismo tra commercianti e la realizzazione di progetti condivisi per migliorare la competitività e la qualità urbana dei quartieri.

(AGENPARL)
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