RANUCCI, DEIDDA (FDI): “GRAZIE A MAGISTRATI. DEPLOREVOLE LA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA SINISTRA. ORA CHIAREZZA SU ASSE TRA GIORNALISTI E OPPOSIZIONE

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti ai magistrati e alle forze dell'ordine per la straordinaria e tempestiva risposta di giustizia e verità che hanno saputo dare sulla vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'invito che rivolgiamo loro è di continuare su questa strada con la stessa determinazione." Lo dichiara in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.
"Oggi che la matrice dei fatti sembra farsi chiara, risulta politicamente deplorevole l'atteggiamento di chi ha cinicamente usato e strumentalizzato questa vicenda per tentare di coinvolgere e infangare il Governo e la maggioranza. Al contrario delle loro odiose falsità, questo Esecutivo lavora ogni giorno proprio per garantire e difendere la massima libertà di stampa, pilastro della nostra democrazia."
"La trasmissione Report non nasce con Ranucci e di certo non chiuderà con Ranucci. Ma alla luce di quanto sta emergendo, ora vogliamo chiarezza assoluta su un altro fronte: vogliamo sapere se vi sia il coinvolgimento di singoli deputati o di un partito di opposizione nella costruzione di inchieste ad personam e di attacchi mirati alla maggioranza, a Fratelli d'Italia o, come abbiamo visto incredibilmente poche ore fa, agli stessi vertici della Rai."
(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti ai magistrati e alle forze dell'ordine per la straordinaria e tempestiva risposta di giustizia e verità che hanno saputo dare sulla vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'invito che rivolgiamo loro è di continuare su questa strada con la stessa determinazione." Lo dichiara in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.