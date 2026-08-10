Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RANUCCI, DEIDDA (FDI): “GRAZIE A MAGISTRATI. DEPLOREVOLE LA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA SINISTRA. ORA CHIAREZZA SU ASSE TRA GIORNALISTI E OPPOSIZIONE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti ai magistrati e alle forze dell'ordine per la straordinaria e tempestiva risposta di giustizia e verità che hanno saputo dare sulla vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'invito che rivolgiamo loro è di continuare su questa strada con la stessa determinazione." Lo dichiara in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.
"Oggi che la matrice dei fatti sembra farsi chiara, risulta politicamente deplorevole l'atteggiamento di chi ha cinicamente usato e strumentalizzato questa vicenda per tentare di coinvolgere e infangare il Governo e la maggioranza. Al contrario delle loro odiose falsità, questo Esecutivo lavora ogni giorno proprio per garantire e difendere la massima libertà di stampa, pilastro della nostra democrazia."
"La trasmissione Report non nasce con Ranucci e di certo non chiuderà con Ranucci. Ma alla luce di quanto sta emergendo, ora vogliamo chiarezza assoluta su un altro fronte: vogliamo sapere se vi sia il coinvolgimento di singoli deputati o di un partito di opposizione nella costruzione di inchieste ad personam e di attacchi mirati alla maggioranza, a Fratelli d'Italia o, come abbiamo visto incredibilmente poche ore fa, agli stessi vertici della Rai."

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl