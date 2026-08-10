(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Il gruppo Kalashnikov pianifica lo sviluppo di una barca senza equipaggio. Il progetto sfrutta la struttura della nota imbarcazione d’assalto ad alta velocità BK-10. L’annuncio arriva direttamente dal CEO del gruppo e membro dell’Unione delle imprese russe di costruzione di macchine, Alan Lushnikov, durante un’intervista.
Le caratteristiche del nuovo progetto
Secondo quanto spiegato dai vertici aziendali, la versione senza equipaggio deriva da un modello eccellente, economico e altamente navigabile. Il mezzo originale nasce come unità da sbarco e assalto, equipaggiata nativamente con due mitragliatrici. La flessibilità del progetto permette l’installazione di qualsiasi tipo di arma su specifica richiesta del cliente.
Il gruppo russo si muove decisamente in questa direzione perché la guerra moderna nel teatro marittimo richiede l’impiego costante di sistemi autonomi e senza equipaggio.
Le specifiche della piattaforma BK-10
La barca d’assalto ad alta velocità del progetto 02450 BK-10 possiede caratteristiche tecniche di rilievo. L’imbarcazione è progettata per trasportare fino a 10 soldati, effettuare operazioni di sbarco sulla spiaggia e fornire supporto di fuoco diretto.
Il profilo operativo include anche missioni antipirateria, antiterrorismo e il soccorso di navi in difficoltà. Sul fronte delle prestazioni, il BK-10 garantisce una velocità massima di almeno 40 nodi.