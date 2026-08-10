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Economia

Robot umanoidi e IA: la tecnologia di Solomon per superare i limiti visivi

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read
Un prototipo di robot umanoide in un contesto di sviluppo tecnologico. Foto di Michael Martinelli / Unsplash
Un prototipo di robot umanoide in un contesto di sviluppo tecnologico. Foto di Michael Martinelli / Unsplash

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Solomon Technology Corp. espande i suoi sistemi basati sull’intelligenza artificiale per i robot umanoidi. Il presidente Johnny Chen spiega che l’azienda punta a risolvere una delle sfide principali del settore: la percezione visiva delle macchine.

La tecnologia oltre l’hardware

La società taiwanese non produce robot umanoidi in prima persona. L’azienda sviluppa moduli di visione 3D avanzati e software intelligenti. Queste soluzioni permettono alle macchine di percepire e interpretare l’ambiente circostante. La tecnologia trova applicazione anche nei droni, nei robot mobili autonomi e nei sistemi di ispezione industriale.

Un esempio concreto arriva dal settore energetico nel sud di Taiwan. I droni dotati della visione artificiale di Solomon ispezionano i parchi solari. Gli apparecchi individuano le ostruzioni sui pannelli e trasmettono dati immediati alle squadre di manutenzione, migliorando l’efficienza operativa.

Superare il collo di bottiglia della percezione

Secondo Chen, i robot umanoidi devono combinare ragionamento, percezione attiva e azione pratica. Sebbene i modelli linguistici avanzati aiutino a comprendere i comandi, i robot faticano ancora a riconoscere oggetti distanti o parzialmente nascosti.

Per risolvere il problema, Solomon ha creato una tecnologia di visione generativa basata su immagini sintetiche. Questo approccio riduce i tempi di addestramento. L’azienda ha inoltre sviluppato un sistema di “percezione attiva”. La macchina esegue un ciclo continuo di ricerca e zoom prima di agire, riducendo i movimenti inutili e aumentando la precisione.

Dimostrazioni pratiche e prospettive commerciali

Durante una dimostrazione pubblica, un robot umanoide bipede ha ricevuto istruzioni dirette. La macchina ha individuato un oggetto a cinque metri di distanza, lo ha raggiunto e lo ha afferrato in modo autonomo, senza script preprogrammati.

Il software per robot umanoidi cresce più rapidamente dell’hardware. L’adozione commerciale su larga scala potrebbe decollare intorno al 2028. La logistica e il magazzinaggio saranno i primi settori a sfruttare la tecnologia, guidati dai punti di forza della filiera manifatturiera taiwanese nella produzione di componenti chiave.

(AGENPARL)
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