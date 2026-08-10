*COMUNICATO STAMPA* Ortopedia, interventi in giornata e fino al 91% di

esami preoperatori in meno: la ASL Bari riorganizza la Day Surgery con

percorsi più appropriati, sicuri ed efficienti

*Un modello unico tra ospedale e territorio per gli interventi a bassa e

media complessità: 836 procedure già monitorate, valutazioni basate sul

rischio clinico e tempi standard per programmare l'attività chirurgica, dai

30 minuti per la rimozione dei mezzi di sintesi ai 105 minuti per alluce

valgo e artroscopia del ginocchio*

*Bari, 10 agosto 2026* – Meno esami non necessari, percorsi più brevi e

standardizzati e un utilizzo più efficiente delle risorse sanitarie e delle

sale operatorie. La ASL Bari riorganizza la *Day Surgery ortopedica*, il

modello assistenziale dedicato a interventi chirurgici ortopedici a bassa e

media complessità che, per pazienti accuratamente selezionati, consente di

concentrare *presa in carico, preparazione, intervento e dimissione

nell'arco della stessa giornata*, evitando il ricovero ordinario quando non

necessario e garantendo al tempo stesso appropriatezza e sicurezza.

*Sono 836 gli interventi già monitorati tra novembre 2025 e aprile 2026*

nella rete aziendale e i primi dati misurano gli effetti della

riorganizzazione: *-91% di RX torace, -68% di consulenze cardiologiche,

-58% di ECG e test della coagulazione, -57% di emocromi e -75% di altri

esami ematochimici* rispetto al precedente modello, nel quale gli

accertamenti preoperatori venivano eseguiti di routine. Con il nuovo

percorso, invece, esami e consulenze vengono richiesti sulla base delle

condizioni cliniche e del profilo di rischio chirurgico e anestesiologico

del singolo paziente.

«*Con questa riorganizzazione rendiamo il percorso chirurgico più semplice

per il cittadino e più efficiente per il sistema* – spiega il Direttore

generale della ASL Bari, *Luigi Fruscio* –. Appropriatezza significa

utilizzare esami, professionalità e tecnologie quando sono realmente

necessari, mantenendo al centro la sicurezza del paziente e riducendo al

tempo stesso attese e passaggi evitabili».

La riorganizzazione nasce dalla necessità di superare la frammentazione dei

percorsi e uniformare l'attività di Day Surgery ortopedica nell'intera ASL

Bari. Il progetto è stato curato dalla *UOC Medicina Forense, Gestione

Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione*, con il coinvolgimento

del *Dipartimento

di Ortopedia diretto da Vincenzo Caiaffa*, del *Dipartimento di Anestesia e

Rianimazione diretto da Domenico Milella* e il contributo di un gruppo di

lavoro multidisciplinare composto dai professionisti di Ortopedia e

Traumatologia, Anestesia e Rianimazione, Direzione delle Professioni

Sanitarie e delle strutture ospedaliere e territoriali interessate.

L'obiettivo è prendere in carico in maniera unitaria l'intero percorso

chirurgico, dalla prima visita alla dimissione e ai controlli successivi,

definendo criteri clinici e organizzativi condivisi e superando differenze

operative tra le diverse strutture. Il nuovo modello punta così a ridurre

passaggi evitabili, prestazioni inappropriate e tempi di permanenza nei

servizi, migliorando contemporaneamente l'organizzazione dell'attività

chirurgica e l'esperienza del paziente.

Dalla prescrizione di routine alla valutazione del rischio del singolo

paziente

Uno degli elementi centrali della nuova organizzazione riguarda la fase

preoperatoria. Prima dell'introduzione della procedura, gli esami venivano

eseguiti di default nel 100% dei casi. Il nuovo percorso supera questo

automatismo e introduce una *valutazione personalizzata sulla base del

rischio chirurgico e anestesiologico del singolo paziente*, in linea con le

evidenze scientifiche e con gli indirizzi che scoraggiano il ricorso

routinario agli accertamenti preoperatori quando non clinicamente indicati.

I primi risultati del monitoraggio rendono evidente la portata del

cambiamento. Sugli *836 interventi intercettati dal sistema di rilevazione*,

l'RX torace non è stato eseguito, in maniera appropriata, nel *91% dei

casi, pari a 762 pazienti*; la consulenza cardiologica nel *68%, pari a 565

pazienti*; l'ECG nel *58%, 484 pazienti*; gli esami della coagulazione

nel *58%,

482 pazienti*; l'emocromo nel *57%, 478 pazienti*; gli altri esami

ematochimici nel *75%, 627 pazienti*. Gli accertamenti continuano

naturalmente a essere prescritti ed eseguiti quando le condizioni cliniche

e la valutazione anestesiologica ne indicano la necessità. I dati

rappresentano una prima rilevazione, ancora parziale rispetto al complesso

dell'attività svolta.

Il principio alla base della riorganizzazione, quindi, non è semplicemente

quello di *fare meno esami*, ma di *eseguire gli esami realmente necessari

per ciascun paziente*, concentrando le risorse dove servono e riducendo

prestazioni superflue, accessi e passaggi evitabili.

Un percorso unico dalla visita all'intervento

La riorganizzazione interviene anche sulla gestione pratica del paziente,

definendo con precisione ogni passaggio del percorso. Dalla visita

ortopedica e dall'indicazione all'intervento si passa alla compilazione di

una *cartella ambulatoriale standardizzata*, alla verifica della

documentazione, alla valutazione anestesiologica e, soltanto quando

indicati, agli eventuali esami diagnostici e consulenze specialistiche.

L'infermiere dedicato al Day Service programma quindi la data

dell'intervento e la comunica al paziente.

In questo modo vengono uniformati procedure, documentazione, responsabilità

e modalità di presa in carico, favorendo la continuità tra i diversi

professionisti e tra territorio e ospedale.

La procedura interessa i presidi ospedalieri *Di Venere, San Paolo, "Fabio

Perinei" di Altamura, Umberto I di Corato, Santa Maria degli Angeli di

Putignano e Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano*, oltre ai Day Service

territoriali dei Distretti sociosanitari di *Bitonto, Triggiano, Conversano

e Gioia del Colle*.

Il percorso è rivolto a pazienti candidati a interventi ortopedici

selezionati a bassa e media complessità, tra cui *chirurgia della mano,

correzione dell'alluce valgo, artroscopia del ginocchio e rimozione di

mezzi di sintesi*. L'idoneità viene valutata caso per caso dai

professionisti e, quando le condizioni cliniche lo consentono, il paziente

può rientrare al proprio domicilio entro la stessa giornata.

Tempi standard per utilizzare meglio le sale operatorie

L'efficientamento riguarda anche l'organizzazione dell'attività chirurgica.

Per le principali procedure sono stati analizzati e standardizzati i *tempi

complessivi di utilizzo della sala operatoria*, considerando non soltanto

la durata dell'intervento ma tutte le fasi del processo: preparazione e

posizionamento del paziente, gestione anestesiologica, campo operatorio,

procedura chirurgica, medicazione, uscita del paziente e ripristino della

sala.

Il modello individua un tempo medio standard di *40 minuti per tunnel

carpale, De Quervain e dito a scatto*, *75 minuti per il morbo di Dupuytren*,

*90 minuti per la rizartrosi*, *105 minuti per alluce valgo e artroscopia

del ginocchio* e *30 minuti per la rimozione dei mezzi di sintesi*. La

disponibilità di tempi standard permette una programmazione più razionale

delle sedute e un migliore impiego delle équipe e delle sale operatorie.

Particolare attenzione è stata riservata anche all'informazione e

all'accompagnamento del paziente. Per ogni Centro di Day Service sono state

predisposte *brochure informative dedicate*, che illustrano le

caratteristiche della Day Surgery e forniscono indicazioni pratiche sulle

diverse fasi del percorso. Uno strumento pensato per pazienti e familiari

che contribuisce anche a ridurre il rischio di asimmetrie informative o

omissioni nella comunicazione verbale.

Un modello da estendere agli altri percorsi chirurgici

I primi risultati indicano come la standardizzazione del percorso possa

produrre contemporaneamente *maggiore appropriatezza, sicurezza del

paziente, efficienza organizzativa e migliore utilizzo delle risorse umane

e delle sale operatorie*.

Il progetto entra ora in una nuova fase. Tra gli obiettivi individuati per

i prossimi mesi figurano *l'estensione del modello agli altri Day Service

chirurgici della ASL Bari*, la *digitalizzazione della cartella clinica*

con l'integrazione nella Cartella Clinica Elettronica aziendale,

l'attivazione di *"passaggi protetti" tra PTA e ospedale* per rendere più

fluido il percorso del paziente e la prosecuzione delle attività di

formazione e verifica attraverso *audit clinici semestrali*.

L'esperienza della Day Surgery ortopedica diventa così il punto di partenza

per un modello organizzativo più ampio, orientato a *semplificare i

percorsi, ridurre ciò che non è necessario e utilizzare in modo sempre più

appropriato le risorse disponibili*, mantenendo sicurezza e qualità

dell'assistenza come criteri centrali della presa in carico.