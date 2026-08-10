Comunicato Stampa 1428/2026 Sanità. In un mese 55.691 chiamate gestite dal numero unico 116117. Assessore Gerosa, “Potenziamo il servizio con altre 18 assunzioni

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) Venezia, 10 agosto 2026
Il Numero Unico Europeo 116117 per ricevere e gestire le richieste dei cittadini che chiedono di ottenere un servizio sanitario è operativo in tutto il Veneto, con due Centrali Operative collocate all'Ulss 3 Serenissima di Venezia e all'Ulss 8 Berica che coprono l'intero territorio e con 114 operatori suddivisi nelle due sedi (67 a Mestre e 47 a Vicenza), ai quali si aggiungono 18 ulteriori assunzioni, 8 in servizio dal 1° agosto e 10 che lo saranno dal 1° settembre. Della squadra fanno parte anche 9 medici.
"Il nuovo servizio – ha detto Gerosa – è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per renderlo pienamente operativo è stato fatto un lavoro intenso, ma anche veloce, che ha riscontrato grande interesse da parte della popolazione, tanto che dall'8 luglio al 4 agosto sono state ricevute 55.691 chiamate, con un tempo medio di gestione di 4 minuti e 49 secondi. La mole di contatti era tale che – sottolinea – abbiamo deciso altre 18 assunzioni di operatori, e altre ancora se ne potranno fare in caso di necessità. Il servizio – aggiunge Gerosa – è stato pensato per rispondere ai bisogni di salute non urgenti con una risposta veloce e l'indicazione puntuale del tipo di struttura adatta per il problema esposto. Particolarmente importante tutto l'anno, ma ancor di più nel periodo estivo in cui ci troviamo, quando molti cittadini si trovano nelle località di vacanza lontani da casa. Il 116117 risponde a tutti giorno e notte e, fatta da parte dell'operatore una prima valutazione del bisogno (sanitario, sociosanitario o informativo), si procede all'apertura di una scheda personale, all'indirizzamento più adatto e alla presa in carico con l'invio della scheda al servizio territoriale competente. In pratica, la persona fa la sua richiesta e poi il sistema gestisce tutto in automatico fino alla presa in carico. Efficiente mi sembra l'aggettivo più adatto".
E' importante che gli utenti sappiano distinguere la funzione del 116117 con quella del 118, che va sempre contattato in presenza di casi gravi, incidenti, condizioni di pericolo per i pazienti.
Il personale ai centralini è formato e certificato, supportato da strumenti tecnologici validati per garantire un processo standardizzato, tempestivo e sicuro.
A seconda delle caratteristiche dei casi, gli operatori hanno di fronte varie scelte di indirizzamento: ai servizi territoriali, alla Case di Comunità, alla Guardia Medica Turistica, al Servizio di Continuità Assistenziale, al Suem 118 qualora il caso presenti caratteristiche di gravità.
La Centrale Operativa di Mestre copre il territorio delle Ullss 1 Dolomiti, 2 Marca Trevigiana, 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale, 5 Polesana e 7 Pedemontana (in tutto 2,5 milioni di persone). Quella di Vicenza assiste i territori dell'Ullss 6 Euganea, 8 Berica e 9 Scaligera (2,4 milioni di persone).
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