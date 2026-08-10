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Sicilia

[Comune Palermo] Terza Commissione, Sabrina Figuccia: “Dal confronto con il Sifus spunti interessanti per il nuovo regolamento e per il futuro dell’azienda

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - «Si è svolta oggi in Terza Commissione Consiliare l'audizione del
Segretario provinciale del Sifus Igiene e Servizio ambientali, Riccardo
Acquado, richiesta dallo stesso sindacato per presentare l'organizzazione
recentemente presente anche all'interno dell'azienda che gestisce il
servizio rifiuti a Palermo e per offrire alcuni spunti di riflessione sul
lavoro che la Commissione sta portando avanti da tempo sul nuovo
Regolamento dei rifiuti.

Dal confronto sono emerse proposte interessanti, in particolare sulla
possibilità di introdurre nel regolamento strumenti di premialità per
incentivare la raccolta differenziata, anche attraverso convenzioni con
soggetti privati, supermercati e grandi aziende, capaci di riconoscere
bonus ai cittadini virtuosi nella gestione di plastica e altri materiali.

Il rappresentante sindacale ha inoltre evidenziato alcune criticità
relative alle condizioni lavorative dei dipendenti dell'azienda, impegnati
quotidianamente in un'attività complessa, faticosa e usurante, che merita
maggiore attenzione e valorizzazione.

Tra gli aspetti sollevati, anche la questione dell'affidamento esterno
della redazione del piano industriale dell'azienda. A mio avviso si tratta
di un'attività strategica, strettamente connessa alla gestione interna e
che sarebbe opportuno continuare a sviluppare in house. Inoltre, il
sindacato ha evidenziato una possibile situazione di conflitto di interesse
legata al fatto che la società incaricata della redazione del piano
svolgerebbe anche attività di revisione dei bilanci. Su questo punto
presenterò una specifica interrogazione consiliare per verificare sotto il
profilo giuridico la sussistenza di eventuali incompatibilità.

La Commissione ha chiesto al Sifus di trasmettere formalmente le proprie
osservazioni e proposte sul regolamento dei rifiuti, perché ritengo
fondamentale il contributo delle organizzazioni sindacali, che
rappresentano un interlocutore prezioso nel percorso di confronto e
partecipazione necessario per migliorare il servizio e le condizioni di
lavoro di chi ogni giorno opera sul territorio».

(AGENPARL)
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