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Politica Interna

IMMIGRAZIONE, RUSSO (FDI): L’EUROPA SEGUE LA LINEA DETTATA DALL’ITALIA E CAMBIA PASSO SU SICUREZZA E CONFINI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Sicurezza e immigrazione sono finalmente tornati al centro del dibattito e dell'agenda europea: un cambio di passo importante, perché per troppo tempo l'Europa ha faticato ad affrontare questi temi con pragmatismo e senza approcci ideologici. Oggi, invece, si rafforza la consapevolezza che servano risposte comuni, concrete e capaci di difendere i confini dell'Unione, contrastare l'immigrazione illegale e colpire il sistema criminale dei trafficanti di esseri umani. E che questa sia la direzione giusta lo dimostra il messaggio congiunto di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, due leader di governo espressione di orientamenti politici profondamente diversi, ma unite dalla necessità di dare all'Europa una politica migratoria finalmente efficace. È la linea che il Governo e Fratelli d'Italia portano avanti da quattro anni con determinazione e che oggi trova un riconoscimento sempre più ampio anche in Europa. Non possiamo continuare a limitarci a gestire le conseguenze di un fenomeno che va governato alla radice. Servono rimpatri effettivi e rapidi per chi non ha diritto a restare, una collaborazione seria con i Paesi di origine e transito e un'azione ancora più forte contro i trafficanti di esseri umani. Per troppo tempo l'UE ha confuso accoglienza con assenza di regole, lasciando agli Stati e ai cittadini il peso di una gestione spesso inefficace dell'immigrazione irregolare. Ora qualcosa sta cambiando e l'Italia ha avuto un ruolo determinante nel riportare concretezza e responsabilità al centro delle politiche europee. Difendere i confini non significa chiudersi, ma garantire sicurezza, legalità e dignità. È su questi principi che dobbiamo costruire un'Europa più forte, capace di governare l'immigrazione e di tutelare davvero i propri cittadini". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Gaetana Russo.

(AGENPARL)
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