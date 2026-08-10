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Veneto

Stelle, pianeti ed eclissi: il 12 agosto il cielo protagonista a Este

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Con preghiera di cortese diffusione
STELLE VICINE E LONTANE SOTTO IL CIELO DI ESTE
Mercoledì 12 agosto, una serata gratuita dedicata all'osservazione del cielo nell'Anfiteatro del Castello Carrarese

ESTE – Mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 21.00, l'Ex Foro Boario – Anfiteatro del Castello Carrarese ospiterà "Stelle vicine e lontane sotto il cielo di Este", una speciale serata dedicata all'astronomia, alla scoperta del cielo e all'osservazione degli astri.

L'iniziativa, a partecipazione gratuita, è promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Este e vedrà protagonisti Luca Nobili e Marco Bregolato del Planetario di Padova, professionisti di alto profilo che accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio tra stelle, pianeti e fenomeni celesti.

La serata unirà divulgazione astronomica e orientering stellare, permettendo ai partecipanti di avvicinarsi all'osservazione del cielo con il supporto di strumentazioni astronomiche all'avanguardia. Sarà un'occasione per guardare il cielo con occhi nuovi, comprendere ciò che si osserva e lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell'Universo, immersi nella suggestiva cornice storica del Castello Carrarese.

Un appuntamento ancora più speciale perché proprio il 12 agosto il cielo ci regalerà un fenomeno astronomico di grande fascino: un'eclissi solare parziale, visibile nel Veneto nelle ore del tramonto. L'eclissi sarà uno dei temi centrali della serata e offrirà l'occasione per comprendere meglio questo raro e spettacolare fenomeno astronomico, che vedrà la Luna passare davanti al disco del Sole.

E la serata non finirà necessariamente con lo sguardo rivolto verso il cielo: i partecipanti avranno infatti la possibilità di portare con sé un piccolo ricordo della serata e del cielo osservato, per conservare nel tempo una traccia di questa esperienza.

"Vogliamo offrire alla cittadinanza una serata capace di unire cultura, scienza e bellezza – sottolinea l'Assessore alla Cultura del Comune di Este, Luigia Businarolo –. Il cielo sopra Este diventerà per una notte un vero e proprio spazio di scoperta, grazie alla competenza di esperti qualificati e a strumenti che permetteranno al pubblico di osservare da vicino ciò che normalmente possiamo ammirare soltanto a occhio nudo. È un invito a fermarsi, alzare lo sguardo e lasciarsi meravigliare."

Sarà una serata per guardare il cielo con occhi diversi. Tra osservazioni, racconti e strumenti professionali, il Castello Carrarese farà da cornice a un'esperienza pensata per grandi e piccoli, appassionati e semplici curiosi.

L'appuntamento è dunque per mercoledì 12 agosto alle ore 21.00, presso l'Ex Foro Boario – Anfiteatro del Castello Carrarese.

La partecipazione è gratuita.

"Stelle vicine e lontane sotto il cielo di Este"

📅 Mercoledì 12 agosto 2026 – ore 21.00
📍 Ex Foro Boario – Anfiteatro del Castello Carrarese, Este
🔭 Divulgazione astronomica e orientering stellare
👨‍🚀 A cura di Luca Nobili e Marco Bregolato – Planetario di Padova
⭐ Ingresso gratuito

Un appuntamento per tutte le età, per scoprire quanto può essere vicino, anche a Este, un cielo apparentemente lontano.

(AGENPARL)
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