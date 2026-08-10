Comunicato Stampa 1429/2026 Zecchinato: “La galleria Pala Rossa è un’opera strategica, garantita la piena copertura finanziaria grazie all’accordo con Anas

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Zecchinato: "La galleria Pala Rossa è un'opera strategica, garantita la piena copertura finanziaria grazie all'accordo con Anas"
REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
Zecchinato: "La galleria Pala Rossa è un'opera strategica, garantita la piena copertura finanziaria grazie all'accordo con Anas"
(AVN) – Venezia, 10 agosto 2026
"Mettiamo definitivamente in sicurezza dal punto di vista finanziario il completamento della galleria Pala Rossa di Lamon, lungo la SS50 "del Grappa e del Passo Rolle", garantendo la piena continuità del cantiere e il rispetto del cronoprogramma dell'opera. Il rincaro dei costi di oltre 6,7 milioni di euro, causato dall'aumento dei prezzi dei materiali sarà interamente coperto da ANAS, che ringrazio, aggiornando l'accordo del 2022".
Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato, commentando la sottoscrizione, su delega del Presidente del Veneto, Alberto Stefani, dell'Appendice modificativa al Protocollo tra Regione del Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia di Belluno, ANAS e Veneto Strade per la realizzazione della galleria naturale "Pala Rossa" e l'adeguamento della SS50 nel Comune di Lamon tra la progressiva km 52+900 e la progressiva km 54+250. Una volta firmato anche da ANAS, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti.
Comunicato (INFRASTRUTTURE)
AGENZIA VENETO NOTIZIE