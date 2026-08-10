Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Comunicato Stampa 1429/2026 Zecchinato: “La galleria Pala Rossa è un’opera strategica, garantita la piena copertura finanziaria grazie all’accordo con Anas

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Zecchinato: "La galleria Pala Rossa è un'opera strategica, garantita la piena copertura finanziaria grazie all'accordo con Anas"

REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

Zecchinato: "La galleria Pala Rossa è un'opera strategica, garantita la piena copertura finanziaria grazie all'accordo con Anas"

(AVN) – Venezia, 10 agosto 2026
"Mettiamo definitivamente in sicurezza dal punto di vista finanziario il completamento della galleria Pala Rossa di Lamon, lungo la SS50 "del Grappa e del Passo Rolle", garantendo la piena continuità del cantiere e il rispetto del cronoprogramma dell'opera. Il rincaro dei costi di oltre 6,7 milioni di euro, causato dall'aumento dei prezzi dei materiali sarà interamente coperto da ANAS, che ringrazio, aggiornando l'accordo del 2022".
Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato, commentando la sottoscrizione, su delega del Presidente del Veneto, Alberto Stefani, dell'Appendice modificativa al Protocollo tra Regione del Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia di Belluno, ANAS e Veneto Strade per la realizzazione della galleria naturale "Pala Rossa" e l'adeguamento della SS50 nel Comune di Lamon tra la progressiva km 52+900 e la progressiva km 54+250. Una volta firmato anche da ANAS, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti.
Comunicato (INFRASTRUTTURE)
 

AGENZIA VENETO NOTIZIE

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl