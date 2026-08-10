[Comune Palermo] Illuminazione pubblica – Dichiarazione consigliere Puma

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - «Una situazione di grave carenza di illuminazione pubblica interessa piazza
condizioni di scarsa visibilità e di potenziale pericolo per automobilisti,
motociclisti e pedoni.
spente, mentre la terza è solo parzialmente funzionante, con soltanto tre
punti luce attivi. Una situazione che rende l'area fortemente
sottodimensionata dal punto di vista dell'illuminazione nelle ore serali e
notturne.
Il problema, inoltre, non si limita alla piazza. Proseguendo lungo via
Rosario Nicoletti, si registrano diversi punti luce spenti in sequenza,
determinando un lungo tratto di strada caratterizzato da una significativa
riduzione della visibilità.
Si tratta di una situazione particolarmente preoccupante considerato che
l'imbocco e l'uscita dell'autostrada. La presenza di più punti luce
consecutivi non funzionanti può compromettere la corretta percezione della
carreggiata, degli ostacoli e degli altri utenti della strada, soprattutto
nelle ore notturne.
Di fronte a questa situazione ho già presentato delle richieste formali
agli uffici competenti, chiedendo di verificare le condizioni dell'impianto
e di procedere con un intervento urgente di ripristino dei punti luce non
funzionanti.
Non è accettabile che una delle principali arterie di collegamento della
zona possa presentarsi in queste condizioni, con un sistema di
illuminazione che funziona solo parzialmente proprio in un punto
caratterizzato da un intenso transito veicolare.
Chiedo pertanto che si intervenga con la massima urgenza, sia sulle tre
Nicoletti interessato dai numerosi guasti.
La pubblica illuminazione non rappresenta soltanto un servizio, ma
costituisce un elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione e
la tutela dell'incolumità pubblica. È necessario intervenire rapidamente,
evitando che una situazione già critica possa trasformarsi in un problema
ancora più serio».