(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Oggi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro danese Mette Frederiksen tracciano la rotta per la sicurezza e il futuro del nostro Continente. È la dimostrazione che la difesa dei confini non ha colore politico: quando si parla di proteggere la sicurezza dei cittadini di fronte alla devastante ondata dell'immigrazione clandestina il buon senso prevale sulle barriere ideologiche. Una lezione per la sinistra italiana che continua a tifare contro l'Italia per contrastare questo governo. E invece in Europa il governo di Giorgia Meloni indica la strada e rappresenta un modello di riferimento proponendo soluzioni innovative, come i centri di rimpatrio in Paesi terzi. Ma soprattutto ribadisce il principio che chi sceglie l'Europa deve rispettare i nostri valori e il nostro patrimonio culturale cristiano, deve integrarsi e non imporci modelli incompatibili con la nostra libertà. Su questo, peraltro, Fratelli d'Italia ha presentato una sua proposta di legge contro il separatismo islamico e lavoriamo affinchè sia legge entro la fine della legislatura. La sinistra se ne faccia una ragione l'Europa ha finalmente archiviato il suo assurdo immigrazionismo, riportando al centro la sicurezza e il rispetto della legge".
Migranti. Bignami (FdI): da Meloni e premier danese lezione per sinistra italiana. Sicurezza viene prima dell’immigrazionismo
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