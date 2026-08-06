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COVID, PATUANELLI (M5S): “DA CONTE RISCATTO POLITICA, DA FDI BASSA PROPAGANDA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Lo hanno accusato di scappare, di non voler rispondere alle loro domande, di volersi nascondere. Oggi, in poche ore, il Presidente Conte ha risposto con i fatti, dimostrando a Fratelli d'Italia cosa vuol dire trasparenza, cos'è l'onore, come ci si prende le responsabilità delle proprie azioni e delle proprie decisioni politiche. La sua relazione in Commissione Covid è stato senza dubbio uno dei momenti più alti di un'inchiesta che si era trasformata in palco di partito a uso e consumo di Giorgia Meloni e della sua bassa propaganda, che non si è fermata nemmeno durante la relazione, ma che oggi si scioglie di fronte ai fatti e al riscatto della politica, intesa come servizio della collettività, che si prefigge l'obiettivo di operare per il bene di tutti, proprio come abbiamo fatto nel drammatico momento della pandemia. Un impegno che ancora oggi ci permette di camminare a testa alta". Lo scrive in una nota Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Covid.

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