GUCCINI, SAVINO (MEF): «LE SUE PAROLE RESTERANNO NELLA MEMORIA COLLETTIVA DEL PAESE»

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 agosto 2026 – «Con Francesco Guccini se ne va una delle voci più profonde e autentiche della cultura italiana.
Le sue parole e le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, raccontando con sensibilità e intelligenza il nostro Paese, il tempo che cambia, le speranze e le inquietudini delle persone.
Resta un patrimonio artistico e umano che continuerà a vivere nella nostra memoria collettiva.
Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo il mio più sincero cordoglio».