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Politica Interna

Ricerca. Piccolotti (Avs): Il governo non lasci solo i ricercatori dell’INVG di Lula vittime di una vile intimidazione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - dell'INVG di Lula vittime di una vile intimidazione*
Nella notte tra l'1 e il 2 agosto sono state incendiate le auto di due
ricercatori dell'INGV a Lula, nel nuorese, impegnati nelle attività
preparatorie del progetto Einstein Telescope. La Procura di Nuoro indaga
per terrorismo, è il terzo episodio ostile contro il sito di Sos Enattos
dopo l'ordigno del 2023 e le scritte intimidatorie successive.

Esprimiamo piena solidarietà ai ricercatori colpiti e a tutta la comunità
scientifica coinvolta nel progetto. Chiediamo al Ministro dell'Università e
della Ricerca e al Ministro dell'Interno di adottare ogni misura necessaria
a garantire la sicurezza di chi lavora a un'infrastruttura scientifica di
rilevanza europea, e di fare piena luce su chi ha organizzato questi
attacchi. Lasciare soli questi ricercatori segnerebbe una sconfitta per lo
Stato e per il nostro paese.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

(AGENPARL)
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