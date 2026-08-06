(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Rafforzare l’interscambio commerciale, promuovere l’integrazione tra operatori economici e ridurre la dipendenza dalle importazioni valorizzando le produzioni locali di qualità. Sono questi i temi al centro del 13° Partnership and Business Meeting, organizzato dal Palestinian-Jordanian Business Forum (PJBF) ad Amman.
All’evento, tenutosi in collaborazione con la Camera dell’Industria di Amman e l’Associazione degli investitori industriali di Amman orientale, hanno preso parte circa 250 uomini d’affari in rappresentanza dei settori commerciali, industriali e dei servizi.
I punti chiave del confronto Durante i lavori, il presidente del PJBF, Nazmi Atmeh, ha sottolineato l’importanza dell’incontro per facilitare accordi commerciali e agevolare lo scambio di competenze. Sulla stessa linea Iyad Abu Haltam, membro del consiglio di amministrazione della Camera dell’industria di Amman (ACI), che ha posto l’accento sulla forza del tessuto industriale locale, invitando a espandere la quota di mercato dei prodotti giordani.
Spazio anche al ruolo chiave del settore finanziario e creditizio — evidenziato da Ayman Alawneh, numero uno di Alawneh Exchange — considerato un pilastro fondamentale per sostenere lo sviluppo economico e le partnership di lungo termine.
Intese e accordi sul campo La sessione ha visto inoltre la firma di importanti intese di cooperazione con l’ospedale Istiklal, finalizzate a garantire servizi sanitari dedicati e agevolati ai membri delle associazioni coinvolte, consolidando il legame tra il settore sanitario privato e la rete imprenditoriale.