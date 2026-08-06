CS Paolo Di Stefano nuovo Assessore al Turismo – Spettacolo – Cultura – Musei – Rapporti con ATER del Comune di Pomezia

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Paolo Di Stefano, è il nuovo Assessore al Turismo –
Spettacolo – Cultura – Musei – Rapporti con ATER del Comune di Pomezia.
trentennale nel settore bancario e finanziario, dove ha ricoperto incarichi di
vertice all'interno di importanti istituti di crediti, coordinando reti
territoriali, filiali e centinaia di dipendenti.
L'ingresso in Giunta avviene in quota Lega. Il nuovo
con particolare attenzione alla promozione turistica, alla valorizzazione del
patrimonio culturale e al rapporto con Ater.