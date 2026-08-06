Blackout di oltre dieci ore tra Formello e Valle Muricana: centinaia di famiglie senza corrente, installato un generatore d’emergenza

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - È tornata nel pomeriggio la corrente elettrica nelle zone di via delle Perazzeta a Formello, Borgo Pineto e parte di Valle Muricana, dopo un blackout iniziato alle 5.30 di questa mattina che ha lasciato senza energia elettrica centinaia di famiglie.
Il lungo disservizio, durato oltre dieci ore, ha provocato notevoli disagi ai residenti, aggravati dalle elevate temperature estive. In molti segnalano danni ai generi alimentari conservati nei frigoriferi e nei congelatori, rimasti senza alimentazione per gran parte della giornata.
Le squadre tecniche del Gruppo Areti sono intervenute sul posto per individuare il guasto e ripristinare la fornitura. Al momento, tuttavia, le cause del blackout non sono ancora state accertate.
Per garantire temporaneamente il servizio è stato inoltre posizionato un camion generatore alimentato a gasolio, che continuerà a supportare la rete fino al completamento delle verifiche tecniche.
Tra i residenti riaffiora anche il tema della realizzazione di una nuova cabina di trasformazione elettrica, un’opera che, secondo alcuni cittadini, sarebbe attesa da oltre dieci anni per rendere più affidabile la rete nella zona.
Il personale Areti presente durante l’intervento riferisce che la cabina non sarebbe stata realizzata perché non autorizzata dal Parco regionale di Veio.
Da fonti vicine all’Ente Parco arriva però una diversa precisazione: gli uffici tecnici sono sempre stati disponibili, lo sono tuttora e continueranno a esserlo per un confronto con i funzionari di Areti, con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa. Il Parco regionale di Veio conferma inoltre la propria disponibilità a collaborare per risolvere le criticità della rete elettrica, nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti e delle procedure autorizzative previste, favorendo il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti.
Resta ora da chiarire l’origine del guasto che ha lasciato senza corrente centinaia di utenti e che ha riportato l’attenzione sulla necessità di potenziare le infrastrutture elettriche in questo quadrante del territorio.