CS – San Pio di Castellaneta (TA): confronto istituzionale e impegno condiviso per il rilancio dell’ospedale

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - rilancio dell'ospedale
Facendo seguito alla Conferenza dei Sindaci svoltasi a Taranto lo scorso 27
luglio, l'Assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, e il nuovo
management della ASL Taranto, guidato dal Direttore Generale ing. Vito
Bavaro, hanno dato seguito agli impegni assunti con i sindaci del versante
occidentale della provincia.
Nella mattinata odierna si è tenuto un incontro operativo presso l'Ospedale
"San Pio" di Castellaneta, alla presenza della Direzione sanitaria del
presidio e dei direttori delle diverse unità operative. Hanno partecipato
l'Assessore regionale Donato Pentassuglia, il Direttore Generale della ASL
Taranto, ing. Vito Bavaro, il Direttore Sanitario dott. Vincenzo
Gigantelli, il Sindaco di Castellaneta Giambattista Di Pippa, il Sindaco di
Ginosa Vito Parisi, il Sindaco di Laterza Giuseppe Cristella e l'Assessore
Gianpaolo Palumbo, in rappresentanza del Comune di Palagiano.
L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto
istituzionale e operativo con gli operatori sanitari, finalizzato ad
analizzare i punti di forza e le criticità della struttura ospedaliera, con
l'obiettivo di individuare soluzioni condivise per il miglioramento
dell'organizzazione e della qualità dei servizi.
strategica dell'Ospedale "San Pio" nella rete sanitaria provinciale e
regionale, confermando la volontà della Regione di investire sul presidio
attraverso le significative risorse già stanziate, al fine di potenziare
l'offerta sanitaria e migliorarne l'accessibilità per i cittadini. È stato
inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi
assetti organizzativi, orientati a rendere più efficiente e qualificata
l'attività dell'ospedale.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al Punto Nascite, che
l'Assessore ha definito un presidio fondamentale per un ospedale collocato
in un'area geograficamente di confine e al servizio di un ampio bacino di
utenza. Proprio in ragione di tale peculiarità, è stato confermato che, nei
redigendi piani di riordino della rete ospedaliera e nei conseguenti piani
operativi, questa specificità sarà adeguatamente valorizzata, riconoscendo
al Punto Nascite del "San Pio" il ruolo strategico che riveste per il
territorio.
Come Sindaci dei Comuni interessati esprimiamo soddisfazione per l'esito
dell'incontro e per il metodo di confronto adottato, che riporta il
dibattito sulla sanità nell'alveo delle sedi istituzionali e del dialogo
costruttivo.
Nelle ultime settimane si sono susseguite indiscrezioni e notizie prive di
fondamento che hanno alimentato inutili preoccupazioni nella popolazione,
talvolta rilanciate anche da soggetti istituzionali e operatori del
settore. Riteniamo che su un tema delicato come quello della tutela della
salute non vi sia spazio per speculazioni, polemiche o propaganda politica.
La sanità merita responsabilità, trasparenza e un confronto basato
esclusivamente su dati, atti concreti e nell'interesse delle comunità.
I Sindaci continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato,
collaborando con la Regione Puglia e con la Direzione della ASL affinché
gli impegni assunti trovino piena attuazione e l'Ospedale "San Pio" possa
rafforzare ulteriormente il proprio ruolo al servizio del territorio.
Il prossimo appuntamento della Conferenza dei Sindaci è già stato fissato
per il 14 settembre, data nella quale sarà effettuata una verifica sullo
stato di attuazione degli impegni assunti.
I Sindaci dei Comuni di
Castellaneta,
Ginosa,
Laterza,
Mottola,
Palagianello,
Palagiano,
Massafra.