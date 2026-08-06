CS – San Pio di Castellaneta (TA): confronto istituzionale e impegno condiviso per il rilancio dell’ospedale

rilancio dell'ospedale

Facendo seguito alla Conferenza dei Sindaci svoltasi a Taranto lo scorso 27

luglio, l'Assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, e il nuovo

management della ASL Taranto, guidato dal Direttore Generale ing. Vito

Bavaro, hanno dato seguito agli impegni assunti con i sindaci del versante

occidentale della provincia.

Nella mattinata odierna si è tenuto un incontro operativo presso l'Ospedale

"San Pio" di Castellaneta, alla presenza della Direzione sanitaria del

presidio e dei direttori delle diverse unità operative. Hanno partecipato

l'Assessore regionale Donato Pentassuglia, il Direttore Generale della ASL

Taranto, ing. Vito Bavaro, il Direttore Sanitario dott. Vincenzo

Gigantelli, il Sindaco di Castellaneta Giambattista Di Pippa, il Sindaco di

Ginosa Vito Parisi, il Sindaco di Laterza Giuseppe Cristella e l'Assessore

Gianpaolo Palumbo, in rappresentanza del Comune di Palagiano.

L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto

istituzionale e operativo con gli operatori sanitari, finalizzato ad

analizzare i punti di forza e le criticità della struttura ospedaliera, con

l'obiettivo di individuare soluzioni condivise per il miglioramento

dell'organizzazione e della qualità dei servizi.

strategica dell'Ospedale "San Pio" nella rete sanitaria provinciale e

regionale, confermando la volontà della Regione di investire sul presidio

attraverso le significative risorse già stanziate, al fine di potenziare

l'offerta sanitaria e migliorarne l'accessibilità per i cittadini. È stato

inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi

assetti organizzativi, orientati a rendere più efficiente e qualificata

l'attività dell'ospedale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al Punto Nascite, che

l'Assessore ha definito un presidio fondamentale per un ospedale collocato

in un'area geograficamente di confine e al servizio di un ampio bacino di

utenza. Proprio in ragione di tale peculiarità, è stato confermato che, nei

redigendi piani di riordino della rete ospedaliera e nei conseguenti piani

operativi, questa specificità sarà adeguatamente valorizzata, riconoscendo

al Punto Nascite del "San Pio" il ruolo strategico che riveste per il

territorio.

Come Sindaci dei Comuni interessati esprimiamo soddisfazione per l'esito

dell'incontro e per il metodo di confronto adottato, che riporta il

dibattito sulla sanità nell'alveo delle sedi istituzionali e del dialogo

costruttivo.

Nelle ultime settimane si sono susseguite indiscrezioni e notizie prive di

fondamento che hanno alimentato inutili preoccupazioni nella popolazione,

talvolta rilanciate anche da soggetti istituzionali e operatori del

settore. Riteniamo che su un tema delicato come quello della tutela della

salute non vi sia spazio per speculazioni, polemiche o propaganda politica.

La sanità merita responsabilità, trasparenza e un confronto basato

esclusivamente su dati, atti concreti e nell'interesse delle comunità.

I Sindaci continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato,

collaborando con la Regione Puglia e con la Direzione della ASL affinché

gli impegni assunti trovino piena attuazione e l'Ospedale "San Pio" possa

rafforzare ulteriormente il proprio ruolo al servizio del territorio.

Il prossimo appuntamento della Conferenza dei Sindaci è già stato fissato

per il 14 settembre, data nella quale sarà effettuata una verifica sullo

stato di attuazione degli impegni assunti.

I Sindaci dei Comuni di

Castellaneta,

Ginosa,

Laterza,

Mottola,

Palagianello,

Palagiano,

Massafra.