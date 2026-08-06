Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Progetto Shah Deniz 2: bp Azerbaijan annuncia il completamento di 24 pozzi perforati

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Una piattaforma petrolifera offshore illuminata durante le attività notturne"
Una piattaforma petrolifera offshore illuminata durante le attività notturne" (Foto: Dean Brierley/Unsplash)

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Il maxi-progetto gasiero Shah Deniz 2 in Azerbaigian taglia un nuovo traguardo operativo. Secondo i dati diffusi da bp Azerbaijan, ad oggi sono stati perforati complessivamente 24 pozzi distribuiti strategicamente tra i vari settori del giacimento: cinque sul fianco nord, cinque sul fianco ovest, quattro sul fianco est-sud, cinque sul fianco sud-ovest e cinque sul fianco est-nord.

L’avanzamento dei lavori e il ruolo della flotta sottomarina Nella prima metà del 2026, il programma ha registrato progressi significativi con l’avvio del quinto pozzo sul fianco occidentale ad aprile. Le operazioni di perforazione e completamento si avvalgono delle piattaforme specializzate Istiglal e Heydar Aliyev, mentre la nave da costruzione sottomarina Khankendi è stata impegnata in interventi mirati anche nell’area di ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) per ottimizzare i tassi di produzione. A supporto delle attività, la nave Tofig Ismayilov ha garantito i servizi e le ispezioni su tutte le infrastrutture produttive sottomarine.

I progressi del Shah Deniz Compression (SDC) Procede inoltre secondo la tabella di marcia il progetto Shah Deniz Compression (SDC) da 2,9 miliardi di dollari. L’iniziativa, concepita per estrarre riserve di gas a bassa pressione e massimizzare il recupero delle risorse, consentirà di produrre ed esportare circa 50 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivo e circa 25 milioni di barili di condensa. Le attività di fabbricazione delle strutture offshore — tra cui la piattaforma di compressione priva di equipaggio (enUI) — e la produzione dei cavi sottomarini ad alta tensione e in fibra ottica procedono in linea con i programmi di installazione.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl