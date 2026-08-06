AGRICOLTURA, CARAMIELLO (M5S): DDL SPEZZATINO SENZA VISIONE, SOVRANITÀ ALIMENTARE È SOLO PROPAGANDA

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Gli agricoltori italiani sono schiacciati dalla crisi climatica, dall'aumento dei costi di produzione, dal crollo dei redditi e da una concorrenza internazionale spesso sleale. Di fronte a questa emergenza, il Governo presenta un provvedimento infarcito di slogan e microinterventi a pioggia: uno spezzatino finanziario senza coraggio e senza una visione per il futuro del comparto".
Lo dichiara Alessandro Caramiello, deputato del Movimento 5 Stelle, intervenuto alla Camera in dichiarazione di voto sul disegno di legge per il consolidamento e lo sviluppo del settore agricolo.
"Non ci siamo limitati a criticare. Abbiamo presentato proposte costruite insieme ai territori e agli operatori: 60 milioni di euro per sostenere le filiere lattiero-casearia e ortofrutticola, con una riserva per il grano duro italiano; un credito d'imposta del 50 per cento per le aziende che investono nel carbon farming e nelle tecnologie sostenibili; il rifinanziamento del fondo per la canapa industriale; misure per la sicurezza del lavoro stagionale e semplificazioni a costo zero per i microbirrifici. La maggioranza ha bocciato tutto".
"Sono stati respinti anche i nostri ordini del giorno sul benessere animale, sul superamento degli allevamenti intensivi, sul censimento dei terreni abbandonati e sul sostegno all'imprenditoria agricola giovanile. Il Governo parla continuamente di sovranità alimentare, ma lascia soli agricoltori e allevatori e sembra voler consegnare il settore nelle mani di pochi grandi colossi".
"Anche l'assenza del ministro Lollobrigida restituisce l'immagine della scarsa attenzione riservata al comparto. La sovranità alimentare non si proclama nei palazzi: si costruisce sostenendo chi lavora ogni giorno la terra. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle si astiene su un testo che produrrà altre illusioni, altra burocrazia e nuovo abbandono delle nostre campagne", conclude Caramiello.
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Gli agricoltori italiani sono schiacciati dalla crisi climatica, dall'aumento dei costi di produzione, dal crollo dei redditi e da una concorrenza internazionale spesso sleale. Di fronte a questa emergenza, il Governo presenta un provvedimento infarcito di slogan e microinterventi a pioggia: uno spezzatino finanziario senza coraggio e senza una visione per il futuro del comparto".