ROMA – LAURENTINA, BARBERA (PRC): “LA DISCARICA ABUSIVA È LA VERA EMERGENZA. DOPO QUESTO ROGO ROMA DEVE CENSIRE LE AREE A RISCHIO

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - EMERGENZA. DOPO QUESTO ROGO ROMA DEVE CENSIRE LE AREE A RISCHIO"*
"Il rogo della Laurentina non può essere archiviato come l'ennesimo
incendio estivo. La vera notizia è un'altra: l'incendio ha riportato alla
luce la presenza di una discarica abusiva all'interno di un'area privata. È
da qui che le istituzioni devono partire per evitare che episodi simili si
ripetano".
Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma,
Castelli e Litoranea di Rifondazione Comunista e membro della Direzione
nazionale del Partito.
"L'aspetto più preoccupante è che quella della Laurentina potrebbe non
essere una situazione isolata. È lecito domandarsi quante altre aree
private della città versino oggi in condizioni analoghe e possano
rappresentare un potenziale pericolo ambientale e sanitario.
Quando per mesi o anni si accumulano rifiuti in terreni abbandonati o non
adeguatamente custoditi, non siamo più di fronte soltanto a un problema di
degrado urbano o di violazione delle regole. Si crea una condizione di
rischio per la salute pubblica che, nei periodi di maggiore siccità, può
trasformarsi anche in un grave pericolo di incendio.
Per questo riteniamo che dall'episodio della Laurentina debba nascere una
riflessione concreta. Sarebbe opportuno che Roma Capitale e Regione Lazio,
coinvolgendo ARPA Lazio, Polizia Locale e le strutture ambientali
competenti, promuovessero una ricognizione straordinaria delle aree private
già oggetto di segnalazioni per abbandono di rifiuti, così da verificare
l'eventuale presenza di altre situazioni di rischio e definire le priorità
di intervento.
Accanto a questa iniziativa, riteniamo necessario rafforzare il
coordinamento tra gli enti competenti affinché il monitoraggio delle aree
maggiormente esposte agli sversamenti illegali diventi un'attività
ordinaria di prevenzione, anche attraverso gli strumenti tecnologici oggi
disponibili, come droni, immagini satellitari e sistemi di telerilevamento,
nel rispetto della normativa vigente.
Allo stesso tempo, riteniamo utile aprire un confronto sull'istituzione, a
livello regionale e capitolino, di un fondo dedicato agli interventi in
danno, che consenta agli enti locali di intervenire tempestivamente nei
casi più urgenti, recuperando successivamente le somme nei confronti dei
soggetti obbligati secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.
Un episodio come quello della Laurentina pone anche una questione di
trasparenza nei confronti dei cittadini. Gli incendi che coinvolgono
accumuli di rifiuti possono comportare l'emissione di sostanze inquinanti:
è quindi fondamentale che i monitoraggi ambientali vengano effettuati con
la massima tempestività e che i risultati siano resi pubblici, affinché la
popolazione possa conoscere con chiarezza l'eventuale impatto dell'evento
sulla qualità dell'aria e sull'ambiente.
Una discarica abusiva non nasce la notte prima dell'incendio. Si forma nel
tempo. Ed è proprio in quel tempo che le istituzioni devono essere messe
nelle condizioni di intervenire.
Se dalla Laurentina nascerà un piano di prevenzione capace di individuare e
affrontare tempestivamente situazioni analoghe presenti sul territorio
romano, allora da un episodio che ha provocato gravi disagi potrà almeno
derivare un rafforzamento delle politiche di tutela dell'ambiente e della
salute pubblica".
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - EMERGENZA. DOPO QUESTO ROGO ROMA DEVE CENSIRE LE AREE A RISCHIO"*