Settima edizione del Food Rock Festival alla Rotonda di Ardenza

Evento organizzato da Claps Eventi con il patrocinio del Comune di Livorno



Livorno, 6 agosto 2026 – Dal 7 al 16 agosto torna il Food Rock Festival alla Rotonda di Ardenza, giunto alla settima edizione, organizzato da Claps Eventi con il patrocinio del Comune di Livorno.

L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Comunale alla presenza dell'assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, della vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, di Piero Ciantelli e Vanessa Barbato di Claps Eventi, di Veronica Gennari della Labronica Eventi e di Michele Bardi di Rotonda 31.

La Rotonda di Ardenza ospiterà una selezione di food truck e stand enogastronomici da tutta Italia e dal territorio. Si passerà dalle rivisitazioni della tradizione livornese e toscana alle proposte gourmet e street food internazionali. L'area food è gestita da Labronica Eventi.

Il palco del Food Rock 2026 vedrà alternarsi band emergenti, tribute band di livello nazionale e artisti di punta del panorama rock e indie. Ogni serata avrà un'impronta musicale ben definita . La kermesse si chiuderà domenica 16 con la finale Centro Italia di Sanremo Rock e Trend durante la quale si proclamerà il vincitore per la finalissima del 12 Settembre al Teatro Ariston di Sanremo .

L'ingresso al festival è gratuito e così agli spettacoli, l'unico concerto a pagamento è quello che vede protagonista Motta.

Il costo del biglietto è di €25 ed è acquistabile sulla piattaforma Xceed. I posti a disposizione sono circa 1000.

Programma

Si inizia il 7 agosto con un tributo a Franco Battiato "Battito Battiato" , apriranno gli " Eclettica " giovane, ma storica band Livornese.

Sabato 8 la Tribute band più acclamata degli AC/DC GLI " Acidi " annunciati da un'artista statunitense conosciuto anche in Italia " Jaime Dolce's e gli Innersole.

Domenica 9 una grande serata a partire dai " Mechanical Heafs" , a seguire "Namida" promessa della musica Pop Rock che aprirà il concerto della tribute " Eurosmith ".

Il 10 sarà un'altra serata molto attesa per il concerto degli Eclipses Tribute dei Pink Floyd , ad aprire sarà " Andrea Belfiori Band" , musicista che ha collaborato con grandi artisti come Grignani , Alberto Radius ed altri .

Martedì 11 in collaborazione con la Rotonda 31 ci sarà la tappa del Tour di Motta noto artista livornese che spicca tra i musicisti più acclamati della Sugar nota casa discografica di Caterina Caselli .

Il 12 sarà una serata caratterizzata dalla musica Rapper in varie tipologie Rock come quella che verrà presentata dai Magic Mush , gruppo livornese già in collaborazione con la Sony , Michael Pérez e Fra-Bolo già conosciuto come Rapper dal grande pubblico per la particolarità dei testi e per come comunica con il pubblico con coreografie e musicalità.

Il 13 protagonista sarà il Rock Metal, a partire dai Dirty Blade a seguire i Diasenera e a grande richiesta i Damage.INC .

Il 14 sarà in scena un gruppo di musica Rock anni 70 i Chupakabras che apriranno agli Orion alta band che porterà brani dei Metallica .

Il 15 si esibiranno tre band per la grande serata del Rock metal " Deat of the Villains ", i The Sinners "giovane e promettente band livornese e a seguire il concerto di Pino Scotto che si protrarrà fino alle una di notte.

La serata finale del 16 si concluderà con le finali centro Italia Sanremo Rock e Trend che si concluderanno il 12 settembre a Sanremo presso il Teatro Ariston .



L'assessore Garufo ha aperto la presentazione sottolineando la qualità e l'articolazione del programma, che ha definito ricco di concerti di alto livello. Ha inoltre espresso grande soddisfazione per la "quadratura" trovata quest'anno con lo Chalet della Rotonda, segno di un'integrazione proficua tra le diverse realtà della zona. "Il Food Rock Festival è di diritto inserito nel progetto dell'Estate più lunga del mondo. Grazie anche ad eventi come questo, che aiutano l'intera città a crescere, i dati dell'IRPET (Istituto Regionale per la Ricerca Economica), evidenziano come l'ambito di Livorno (che include Capraia e Collesalvetti) sia una delle realtà turistiche più dinamiche e in crescita della Toscana dal 2019 a oggi".

La vicepresidente della Provincia ha concentrato il suo discorso sul valore simbolico della location e sull'importanza dell'offerta gastronomica.

"La Rotonda è un luogo storico e identitario per tutti i livornesi, ogni livornese durante l'infanzia ha giocato sulla torrettina e sugli scivoli. Apprezzo molto l'idea di rivisitare i piatti tradizionali livornesi in chiave street food, contribuendo così a rivalutare il concetto di "cibo povero". Per quanto riguarda la musica trovo interessante la presenza di gruppi locali insieme a quelli internazionali e il collegamento con il contesto di Sanremo.

Ringrazio gli organizzatori per il lavoro svolto e ribadisco che iniziative come questa sono fondamentali per la visibilità di Livorno".

"La scelta della Rotonda di Ardenza non è casuale" ha aggiunto Piero Ciantelli di Claps Eventi. "Questo affaccio sul mare, accarezzato dal libeccio e circondato dai pini storici, rappresenta l'anima più autentica ed estiva di Livorno. Vogliamo che il Food Rock sia un volano per il turismo locale, un'occasione di aggregazione sicura e un'esperienza indimenticabile per i cittadini e per chi sceglierà di visitare la nostra città nel weekend del festival. Grazie anche al supporto dell'Amministrazione Comunale di Livorno, delle forze dell'ordine, dei nostri sponsor e di tutte le maestranze che stanno lavorando dietro le quinte per garantire sicurezza, qualità e divertimento".