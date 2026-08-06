Il Kazakistan ha portato a termine la fase tecnicamente più impegnativa del progetto Trans-Caspian Fiber Optic Cable. Un cavo sottomarino ha raggiunto la costa caspica del Paese, segnando una svolta decisiva per la creazione di un nuovo corridoio digitale ad alta velocità tra Asia ed Europa.

Il tracciato e la cooperazione internazionale Il cavo sottomarino è stato posato lungo il fondo del Mar Caspio, collegando direttamente le infrastrutture digitali di Kazakistan e Azerbaigian tra Aktau e Sumgait. L’opera è frutto della collaborazione tra Kazakhtelecom e AzerTelecom International, con la joint venture CaspiLink B.V. incaricata di supervisionare la costruzione e la gestione futura della rete.

L’operazione in mare — iniziata a luglio grazie a una nave specializzata di oltre 20.000 tonnellate e a circa 70 specialisti al lavoro 24 ore su 24 — ha richiesto un tracciato studiato appositamente per evitare zone di ancoraggio e aree militari, nel pieno rispetto delle normative ambientali.

Un pilastro per l’hub digitale eurasiatico Il vice primo ministro e ministro dell’Intelligenza Artificiale e dello Sviluppo Digitale, Zhaslan Madiyev, ha sottolineato come la nuova rotta rafforzi la connettività globale del Paese, gettando le basi per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e dei data center moderni.

Questo progetto si inserisce nella più ampia strategia di Astana volta a valorizzare il “Corridoio di Mezzo”, affiancando alle tradizionali infrastrutture di trasporto fisico (ferrovie e porti) una rete digitale all’avanguardia finanziata interamente dagli operatori delle telecomunicazioni, senza ricorrere a fondi statali.