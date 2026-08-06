A “Percorsi” appuntamento con “Nerone, l’amante di Iside” Conferenza dell’egittologo Giacomo Cavillie

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Conferenza dell'egittologo Giacomo Cavillier
Nuovo appuntamento con "Percorsi" al museo civico archeologico di Anzio. Domani, 7 agosto, alle 21,30, si parlerà di " Nerone l'amante di Iside: mito di un imperatore tra Roma, Anzio e l'Egitto"
La conferenza a cura dell'egittologo Giacomo Cavillier si incentra sulla figura di Nerone e il suo legame con il culto di Iside sia in Italia che in Egitto.
L' epiteto 'amato di Iside' nel suo nome di intronizzazione quale faraone attestato in Egitto, le scene del criptoportico della sua Domus aurea e taluni elementi architettonici nella sua Antium testimoniano ampiamente questo vitale rapporto e legame. La diffusione del culto isiaco a Roma incarna il desiderio degli imperatori di aspirare ad una regalità divina di matrice orientale e di cui l' Egitto faraonico ne costituiva emblema più insigne e rappresentativo.
Anzio, 6 agosto 2026