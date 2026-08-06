Agenzia regionale 850.26 Leo Riconoscimento monte ore e salario minimo per servizi vigilanza sedi regionali

*Gara per i servizi di vigilanza della Regione Puglia, l'assessore Leo:

"Riconosciuti l'intero monte orario e il salario minimo ai lavoratori"*

"Ci eravamo impegnati sia con i lavoratori e con le loro rappresentanze

sindacali, sia con l'intero Consiglio Regionale: il nuovo servizio di

vigilanza armata, custodia e portierato per le sedi della Regione Puglia,

relativo agli esercizi 2026–2027, sarebbe partito riconoscendo ai

lavoratori sia il salario minimo che il pieno ammontare orario. L'impegno è

stato onorato", dichiara l'assessore al Bilancio e al Personale della

Regione Puglia *Sebastiano Leo.*

Il nuovo Avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata,

custodia e portierato per le sedi della Regione Puglia, vedeva applicato –

per la prima volta e su un servizio di particolare rilevanza – la legge

regionale sul salario minimo.

"Siamo orgogliosamente tra le prime Regioni in Italia ad aver tradotto il

principio della dignità salariale in clausole contrattuali vincolanti negli

appalti, garantendo un trattamento economico minimo inderogabile.

L'introduzione del salario minimo – continua l'assessore *Leo *– e

l'adeguamento ai nuovi Contratti Collettivi Nazionali avevano imposto una

revisione dei costi. Inizialmente, per far quadrare i conti con la

dotazione finanziaria prevista, si era reso necessario un ridimensionamento

tecnico del monte ore a base d'asta. Tuttavia, avevamo strutturato il bando

per essere flessibile e, grazie alle opzioni per i servizi analoghi,

abbiamo incrementato gli importi contestualmente alla sottoscrizione del

nuovo contratto di appalto, garantendo l'intero monte orario".

"Il tema – ha concluso *Leo* – era stato oggetto di legittimo e

condivisibile interesse da parte dei lavoratori, dei sindacati e del

Consiglio Regionale, ma anche strumento di qualche speculazione politica.

Oggi – grazie all'incremento di risorse – garantiamo agli operatori della

sicurezza e dell'accoglienza della Regione Puglia maggiore stabilità e

solidità economica, consentendoci di chiudere con soddisfazione una vicenda

che riguarda dignità del lavoro e diritti. Concludo ringraziando gli uffici

del mio assessorato per il puntuale lavoro svolto".