Agenzia regionale 849.26 Ciliento proroga avviso centri comunali raccolta rifiuti

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - *Raccolta differenziata, prorogata al 15 settembre la scadenza dell'Avviso
per la realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani destinato ai Comuni*
Prorogati alle ore 23:59 del 15 settembre p.v. i termini per la
presentazione delle domande relative all'Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuovi centri
comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, destinato alle
Amministrazioni comunali pugliesi.
La necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande,
inizialmente previsti per il 14 agosto prossimo, nasce da un sollecito