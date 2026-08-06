IL COMUNE COMUNICA – Domani il sindaco Leccese incontrerà Kledi Kadiu

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - 35° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO DELLA VLORA
DOMANI IL SINDACO LECCESE INCONTRERÀ A PALAZZO DELLA CITTÀ KLEDI KADIU Domani, venerdì 7 agosto, alle ore 10 a Palazzo della Città, il sindaco di Bari Vito Leccese incontrerà il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, arrivato in Italia l'8 agosto 1991 a bordo della nave Vlora, insieme ai circa 20.000 cittadini albanesi che raggiunsero il porto di Bari in quello che è diventato uno degli eventi simbolo della storia contemporanea della città. L'incontro si inserisce nel programma delle iniziative promosse dal Comune di Bari in occasione del 35° anniversario dello sbarco della Vlora, per ricordare una pagina che ha segnato profondamente la memoria collettiva della comunità barese e il rapporto tra le due sponde dell'Adriatico.
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