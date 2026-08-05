La Qatar Development Bank (QDB) entra a far parte del mega round di finanziamento di Serie C da 500 milioni di euro di Multiverse Computing, uno dei leader globali nello sviluppo di intelligenza artificiale efficiente e sostenibile. L’accordo, annunciato mercoledì, non si limita a un semplice supporto finanziario ma prevede la nascita di un hub strategico: la società stabilirà infatti la sua nuova sede regionale proprio nella capitale del Qatar.

L’operazione rientra nel più ampio piano dell’iniziativa Startup Qatar, il programma lanciato nel 2024 e volto ad attrarre nel Paese le aziende tecnologiche ad alto potenziale di crescita. Dal suo avvio, QDB ha già finanziato oltre 40 startup provenienti da 15 Paesi differenti, con l’obiettivo di portare il portafoglio target del programma a 1 miliardo di QAR entro il 2030, rafforzando così il posizionamento del Qatar come polo tecnologico globale.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di QDB, Abdulrahman bin Hesham Al Sowaidi, il quale ha sottolineato come l’investimento rifletta l’ambizione di attrarre eccellenze internazionali capaci di arricchire l’ecosistema dell’innovazione locale. «Sostenendo l’istituzione della sede regionale dell’azienda a Doha – ha dichiarato Al Sowaidi – stiamo avvicinando competenze di livello mondiale nell’intelligenza artificiale efficiente e sovrana al mercato locale, aprendo la strada a nuove opportunità di partenariato e crescita commerciale».

Chi è Multiverse Computing

Fondata originariamente in Spagna, Multiverse Computing si è imposta a livello internazionale grazie alla sua specializzazione nell’ottimizzazione e compressione dei modelli linguistici di intelligenza artificiale. La sua tecnologia consente agli strumenti IA di funzionare in modo autonomo sui dispositivi, svincolandoli dalla necessità di server cloud su larga scala e garantendo al contempo agli utenti un maggiore controllo e sovranità sui propri dati e sulle infrastrutture digitali.

Con questo asse strategico tra Europa e Medio Oriente, Doha consolida ulteriormente la sua corsa per diventare la capitale tecnologica del Golfo, puntando dritta sulle “industrie del futuro”.