(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "L'onorevole Zambito dimostra, ancora una volta, di non capire o di far finta di non capire. Nel suo intervento in commissione Covid la collega Buonguerrieri ha spiegato chiaramente da dove ha recuperato le informazioni di cui ha parlato: dalla nota stampa della Jc-Electronics e dai documenti in possesso della commissione d'inchiesta, che dunque può leggere anche lei stessa, ammesso e non concesso che li interpreti nel modo corretto. Le opposizioni sono ossessionate da un imprenditore privato, lo citano costantemente e poi pretendono che altri non affrontino lo stesso argomento. Non si capacitano del fatto che il governo Meloni ha fatto risparmiare milioni agli italiani che eravamo stati condannati a pagare a causa dei danni creati da loro".
Covid. Ciancitto (FdI): Zambito non ha capito intervento Buonguerrieri
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