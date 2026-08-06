(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Gruppo Sogin: approvato il Bilancio 2025. Utile a 2,6 milioni di euro, EBITDA a 26,7 milioni. Avanzamento del decommissioning al 47,7%
L’Assemblea degli Azionisti di Sogin, riunita il 5 agosto 2026, ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025, che conferma il rafforzamento della solidità economica e industriale della società e segna un’importante fase di consolidamento della missione strategica nel settore nucleare italiano.
Nel 2025 Sogin registra un utile netto di 2,566 milioni di euro, in crescita di oltre 2,54 milioni rispetto all’esercizio precedente, e un EBITDA pari a 26,74 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 2024. Il valore della produzione consolidata si attesta a 224,5 milioni di euro.
Sul fronte operativo, prosegue l’avanzamento del programma nazionale di decommissioning nucleare: al 31 dicembre 2025 il completamento complessivo delle attività raggiunge il 47,7%, includendo le operazioni di smantellamento, la gestione del combustibile irraggiato e la messa in sicurezza degli impianti.
Secondo l’Amministratore Delegato di Sogin S.p.A., Gian Luca Artizzu, “Il Bilancio 2025 fotografa una Sogin più solida, con risultati economici positivi, una pianificazione industriale più robusta e una capacità sempre maggiore di mettere a valore competenze e asset strategici per il Paese. Abbiamo consolidato il percorso di risanamento, accelerato l’evoluzione della governance industriale e rafforzato il ruolo di Sogin come operatore di riferimento dello Stato nella filiera nucleare italiana ed europea.”