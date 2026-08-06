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Sicilia

Isole minori, Schifani al viaggio inaugurale del traghetto della Regione tra Porto Empedocle e Lampedusa: «Trasformiamo gli impegni in risultati concreti»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Con il taglio del nastro inaugurale da parte del presidente Renato Schifani, è ufficialmente operativo il Costanza I di Sicilia, il primo traghetto di proprietà della Regione Siciliana. La cerimonia ufficiale si è svolta questa sera al molo di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Presenti anche gli assessori regionali alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e al Territorio e ambiente Giusi Savarino, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino, rappresentanti della Fincantieri e altre autorità del territorio. A mezzanotte in punto è fissata la partenza della prima corsa, con destinazione Lampedusa, dopo uno scalo a Linosa. La nave sarà impiegata per i collegamenti quotidiani con le isole Pelagie.

«Oggi – ha dichiarato Schifani – è un giorno importante per la Sicilia. L'entrata in servizio del Costanza I è il risultato concreto di una precisa scelta politica: investire nelle infrastrutture per garantire collegamenti più efficienti, sicuri e sostenibili con le isole minori. Dimostriamo che la Regione sa trasformare gli impegni in risultati, rispettando i tempi e valorizzando le eccellenze del territorio. Il traghetto è stato interamente costruito a Palermo, a conferma della qualità della cantieristica siciliana. Il nostro impegno continua: stiamo lavorando per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di un secondo traghetto, che vogliamo costruire ancora una volta in Sicilia, rafforzando i collegamenti e sostenendo sviluppo, lavoro e industria regionale».

«Questo – ha affermato Aricò – è un giorno storico per la nostra Isola. Il Costanza I di Sicilia è un sogno che diventa realtà, un obiettivo perseguito e centrato con determinazione dal governo Schifani. La prima nave di proprietà della Regione segna una svolta epocale nei collegamenti con le isole siciliane e migliorerà la mobilità di residenti e turisti diretti nelle Pelagie. Il nuovo traghetto made in Sicily, grazie alle sue tecnologie innovative, consentirà di ridurre in modo considerevole i tempi di percorrenza della tratta tra Porto Empedocle e Lampedusa, garantendo un comfort elevato e senza eguali ai passeggeri. Al contempo abbatterà le emissioni inquinanti, grazie ai suoi motori green. Una scelta ineludibile per assicurare il diritto alla mobilità, servizi di trasporto efficienti e moderni e rispetto assoluto dell'ambiente».

(AGENPARL)
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