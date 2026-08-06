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Covid. Buonguerrieri (FdI): Conte fuorviante, presenta come scoop documento già noto

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Oggi abbiamo assistito a una farsa. Dopo due anni di attesa e tentativi di fuga da parte di Giuseppe Conte, nel giorno in cui finalmente siamo riusciti ad audirlo in commissione Covid, il leader del Movimento 5 Stelle ha aggirato i temi evitando di affrontare le questioni nel merito. Ha dato risposte fuorvianti, non attinenti, mancate risposte e lunghe disquisizioni evidentemente a vantaggio di tempo. Questo atteggiamento non ha consentito di affrontare argomenti dirimenti come la spesa dei soldi dei cittadini italiani per il maxi-appalto più costoso della storia, affidato a consorzi cinesi sconosciuti per mascherine inidonee, così come non ha permesso che si parlasse di un suo ex collega che avvicinava imprenditori chiedendo robuste percentuali sulle commesse di dispositivi sanitari spendendo il suo nome. A proposito di acquisti ha detto che Consip non era in grado di far fronte all'emergenza e non è vero, come ha spiegato lo stesso rappresentante di Consip in commissione Covid. E poi si è esibito all'inizio della sua relazione in un prolungato attacco a un'azienda privata, ha presentato come un 'documento scoop' che gli sarebbe arrivato in maniera anonima un documento tutt'altro che nuovo, poiché è già stato sottoposto al vaglio della magistratura con un esito opposto rispetto alle ipotesi da lui narrata. Le sue bugie hanno le gambe corte. Ci rivedremo il 14 settembre per chiarire tutto ciò da cui lui oggi ha provato ancora a fuggire".

(AGENPARL)
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