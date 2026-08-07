Ipoteca giudiziale eccedentaria e responsabilità del creditore: la Cassazione traccia i confini tra garanzia patrimoniale, proporzionalità e tutela risarcitoria – Editoriale

Dalle ordinanze nn. 39441/2021 e 25308/2024 emerge una lettura funzionale dell’ipoteca giudiziale: la facoltà di tutelare il credito non esclude, ricorrendone i presupposti, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dall’esercizio sproporzionato della garanziaAbstract

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 39441 del 13 dicembre 2021, cui ha fatto seguito l’ordinanza n. 25308 del 2024 nel successivo giudizio di rinvio, rappresenta uno dei più significativi arresti giurisprudenziali degli ultimi anni in materia di responsabilità civile connessa all’esercizio delle garanzie patrimoniali.

La Suprema Corte ha infatti elaborato una ricostruzione sistematica che supera un orientamento consolidato, affermando che il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni di valore eccedente — a fortiori manifestamente sproporzionato — rispetto al credito vantato può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni eventualmente arrecati al debitore, ferma restando la distinta disciplina della responsabilità processuale prevista dall’art. 96 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.

L’interesse della decisione trascende la singola controversia, poiché incide sulla stessa concezione della garanzia patrimoniale delineata dall’art. 2740 c.c., riaffermando che l’esercizio dei diritti soggettivi non può essere svincolato dai principi generali di buona fede, correttezza, proporzionalità e divieto di abuso del diritto.

L’orientamento della Corte non introduce una nuova figura di responsabilità, ma ricolloca la disciplina dell’ipoteca giudiziale all’interno del sistema unitario dell’ordinamento civile, nel quale ogni posizione giuridica soggettiva incontra il limite dell’altrui diritto e del principio generale del neminem laedere.

1. Il problema giuridico

L’ipoteca giudiziale costituisce uno degli strumenti più incisivi attraverso i quali il creditore può assicurare la futura soddisfazione del proprio credito.

L’art. 2808 c.c. attribuisce infatti al creditore un diritto reale di garanzia destinato a conferire una posizione di preferenza sul ricavato della vendita del bene vincolato.

Tradizionalmente tale istituto è stato letto alla luce del principio generale sancito dall’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri.

Da tale principio parte della giurisprudenza aveva desunto una sostanziale ampiezza della discrezionalità del creditore nella scelta dei beni da assoggettare a garanzia.

L’ordinanza n. 39441/2021 modifica profondamente questa impostazione.

La Corte osserva come il principio della responsabilità patrimoniale universale non possa essere interpretato isolatamente, ma debba coordinarsi con l’intero sistema codicistico delle garanzie reali e, soprattutto, con i principi generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che con la clausola generale della responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c.

Ne consegue che la facoltà di iscrivere ipoteca non attribuisce al creditore un potere illimitato.

L’ampiezza della garanzia deve mantenere una relazione funzionale con l’interesse creditorio concretamente tutelato.

La garanzia reale, infatti, svolge una funzione strumentale rispetto al credito e non può trasformarsi in uno strumento idoneo a determinare effetti eccedenti rispetto alla propria causa economico-giuridica.

2. La vicenda processuale

Le pronunce della Suprema Corte traggono origine da una controversia instaurata tra un istituto bancario e il fideiussore di una società correntista.

Secondo quanto emerge dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza n. 39441/2021, il fideiussore aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo, da un lato, la riduzione dell’ipoteca ai sensi degli artt. 2872 e seguenti del codice civile e, dall’altro, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di avere subito in conseguenza delle iscrizioni ipotecarie effettuate dalla banca sull’intero compendio immobiliare di sua proprietà.

La domanda risarcitoria era stata rigettata sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello di Firenze.

Secondo il giudice di secondo grado, l’ordinamento offriva già al debitore uno specifico rimedio mediante la procedura di riduzione dell’ipoteca prevista dagli artt. 2872 e seguenti c.c., sicché non vi sarebbe stato spazio per un’autonoma azione risarcitoria fondata sull’art. 2043 c.c.

È proprio questa impostazione ad essere radicalmente censurata dalla Suprema Corte.

La Terza Sezione osserva infatti che la previsione del rimedio speciale della riduzione dell’ipoteca non esclude l’operatività dei principi generali della responsabilità civile.

La funzione della riduzione consiste nel ripristinare il corretto equilibrio della garanzia.

Diversa è invece la funzione dell’azione risarcitoria, destinata a reintegrare il patrimonio del soggetto che abbia subito un danno causalmente riconducibile ad un comportamento contrario ai principi di diligenza, prudenza, correttezza e buona fede.

La distinzione tra i due strumenti costituisce uno degli snodi centrali dell’intera decisione.

3. Il superamento dell’orientamento tradizionale

L’aspetto probabilmente più rilevante dell’ordinanza n. 39441/2021 consiste nel dichiarato superamento dell’orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni precedenti.

La Corte richiama numerosi precedenti secondo cui il creditore che iscrive ipoteca su beni eccedenti rispetto al credito non potrebbe essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c., essendo configurabile esclusivamente la responsabilità processuale disciplinata dall’art. 96 c.p.c.

Tale ricostruzione viene oggi espressamente rivista.

Secondo la Suprema Corte, la responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c. costituisce una disciplina speciale riferita all’abuso degli strumenti processuali, mentre la responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. conserva la propria autonomia sistematica e continua ad operare ogniqualvolta ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile.

Ne deriva che le due forme di responsabilità non sono reciprocamente incompatibili.

Esse operano su piani diversi.

La responsabilità processuale tutela l’interesse a non subire iniziative giudiziarie abusive.

La responsabilità aquiliana tutela invece il patrimonio del soggetto danneggiato dagli effetti sostanziali prodotti dall’esercizio non diligente della garanzia.

La distinzione assume rilievo sistematico poiché esclude che il semplice richiamo all’art. 96 c.p.c. possa impedire l’applicazione della disciplina generale dell’illecito civile.

4. La ratio decidendi: la libertà del creditore incontra il limite della funzione della garanzia

Il nucleo più innovativo dell’ordinanza n. 39441/2021 risiede nella ricostruzione della relazione tra titolarità di un diritto, modalità del suo esercizio e responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli eventualmente prodotte.

La Suprema Corte muove da un’affermazione di carattere generale: il riconoscimento legislativo di un potere o di una facoltà non implica che il relativo esercizio sia, per ciò solo, sottratto ai canoni di diligenza, prudenza, buona fede e correttezza. La Cassazione rifiuta, pertanto, l’idea secondo cui l’esistenza della facoltà di iscrivere ipoteca sarebbe sufficiente ad escludere a priori ogni possibile responsabilità del creditore.

Applicato all’ipoteca giudiziale, questo principio determina una conseguenza precisa: la libertà riconosciuta al creditore nell’individuazione degli immobili da vincolare deve rimanere funzionalmente correlata alla finalità propria della garanzia, vale a dire assicurare il soddisfacimento del credito attraverso una posizione di preferenza, senza trasformarsi in un mezzo capace di produrre, senza adeguata giustificazione, effetti ulteriormente afflittivi sul patrimonio e sull’attività economica del soggetto gravato.

La decisione assume, sotto questo profilo, un rilievo che supera il caso concreto. Non viene messa in discussione l’ipoteca giudiziale quale strumento di tutela del credito; viene invece sottoposta a scrutinio la misura concreta del suo esercizio.

È questa distinzione che consente di comprendere correttamente la pronuncia e che impedisce letture eccessivamente estensive: la Cassazione non afferma che ogni iscrizione ipotecaria eccedente sia automaticamente illecita, né che la sproporzione produca automaticamente un danno risarcibile.

Afferma, piuttosto, che l’esistenza di un diritto di garanzia non costituisce una zona franca rispetto alle regole generali della responsabilità civile e che, quando l’esercizio di quella facoltà trascenda la funzione per la quale è riconosciuta e ricorrano gli ulteriori presupposti dell’illecito, può trovare applicazione l’art. 2043 c.c.

5. Art. 2740 c.c.: responsabilità patrimoniale universale, non illimitatezza della cautela

Particolare importanza assume la rilettura dell’art. 2740 c.c.

Il principio secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri costituisce uno dei cardini del diritto patrimoniale delle obbligazioni.

Esso, tuttavia, individua la consistenza della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore e non può essere automaticamente trasformato nel fondamento di un potere del creditore di sottoporre a vincolo reale beni di valore indefinitamente superiore rispetto all’interesse creditorio da tutelare.

La distinzione è decisiva.

Una cosa è affermare che l’intero patrimonio del debitore costituisce, nei limiti stabiliti dalla legge, garanzia delle obbligazioni.

Altra cosa è sostenere che tale principio autorizzi il singolo creditore ad adottare qualsiasi misura di cautela patrimoniale, indipendentemente dalla sua proporzione rispetto al credito.

È proprio quest’ultima conclusione che l’ordinanza n. 39441/2021 non condivide.

Il principio di universalità della responsabilità patrimoniale deve essere letto, secondo il ragionamento della Corte, alla luce della proporzionalità e dell’adeguatezza rispetto allo specifico interesse di garanzia perseguito.

Il patrimonio è destinato a garantire il soddisfacimento, anche coattivo, delle obbligazioni, ma la cautela deve mantenere una relazione con il valore dell’interesse creditorio protetto.

La portata dell’affermazione è considerevole.

L’art. 2740 c.c. cessa, in questa prospettiva, di poter essere invocato quale giustificazione astratta di qualunque estensione quantitativa dell’ipoteca e viene ricondotto alla sua autentica funzione sistematica.

Anche l’art. 2741 c.c., pur non costituendo il fulcro immediato della ratio decidendi, completa il quadro sotto il profilo della collocazione delle cause legittime di prelazione nel sistema della responsabilità patrimoniale: l’ipoteca attribuisce una preferenza legalmente riconosciuta, ma tale preferenza resta strumentale alla soddisfazione del credito garantito e non muta la funzione della garanzia in una potestà generale di compressione patrimoniale.

6. La disciplina della riduzione dell’ipoteca conferma, anziché smentire, la proporzionalità

Un ulteriore passaggio centrale dell’ordinanza riguarda gli artt. 2872 e seguenti c.c., e in particolare la disciplina della riduzione delle ipoteche.

Nel precedente orientamento, proprio l’esistenza dello specifico rimedio della riduzione era stata utilizzata quale argomento per sostenere che il debitore non potesse ricorrere alla tutela generale dell’art. 2043 c.c.

La logica era sostanzialmente questa: se il legislatore ha predisposto un rimedio speciale per ricondurre l’ipoteca entro limiti appropriati, sarebbe quello — e non il risarcimento del danno — lo strumento attraverso il quale reagire all’eccedenza della garanzia.

La Cassazione del 2021 ribalta la prospettiva.

La presenza di norme che consentono la riduzione dell’ipoteca dimostra precisamente che l’ordinamento conosce e disciplina il problema dell’eccedenza della garanzia e che la libertà del creditore nell’individuazione dei beni non è concettualmente estranea ad una valutazione quantitativa.

La Corte richiama, in particolare, i parametri codicistici previsti dagli artt. 2874 e 2875 c.c., utilizzandoli come conferma dell’esistenza, all’interno della stessa disciplina positiva, di criteri diretti a contenere l’estensione della garanzia.

Riduzione e risarcimento, pertanto, perseguono finalità differenti.

La prima interviene sul vincolo ipotecario, riportandolo nei limiti consentiti quando ne ricorrano i presupposti.

Il secondo riguarda invece le conseguenze pregiudizievoli già prodotte dalla condotta, ove siano provate e causalmente riconducibili ad essa.

Eliminare o ridurre il vincolo non significa, infatti, necessariamente eliminare retroattivamente il danno che quel vincolo può avere provocato durante il periodo nel quale ha inciso sul patrimonio.

Questa distinzione costituisce uno degli argomenti più solidi della costruzione elaborata dalla Cassazione.

7. Art. 2043 c.c. e art. 96 c.p.c.: specialità senza assorbimento

Altrettanto significativa è la relazione ricostruita dalla Corte tra art. 2043 c.c. e art. 96 c.p.c.

La responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c. appartiene alla dimensione della responsabilità derivante dall’abuso degli strumenti processuali.

L’art. 2043 c.c., per contro, costituisce la clausola generale della responsabilità extracontrattuale.

Il problema affrontato dalla Cassazione consisteva nello stabilire se la presenza della disciplina speciale processuale determinasse l’assorbimento e, dunque, l’esclusione della tutela aquiliana generale.

La risposta è negativa.

La Corte prende espressamente le distanze dall’indirizzo secondo cui la previsione dell’art. 96 c.p.c. impedirebbe necessariamente il concorso, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale dell’illecito civile.

La conseguenza è di grande importanza applicativa.

Quando la condotta abbia una rilevanza propriamente processuale potranno operare, ricorrendone i presupposti, le regole dell’art. 96 c.p.c.

Quando invece dalla concreta modalità di esercizio della garanzia derivino conseguenze lesive riconducibili alla clausola generale del neminem laedere, la presenza dell’art. 96 c.p.c. non determina automaticamente l’inapplicabilità dell’art. 2043 c.c.

Non si tratta di duplicare il risarcimento del medesimo pregiudizio, risultato che naturalmente non sarebbe ammissibile.

Si tratta di riconoscere che specialità della responsabilità processuale e generalità della responsabilità aquiliana possono riferirsi a differenti profili della medesima vicenda senza che la prima neutralizzi necessariamente la seconda.

La Cassazione trova, inoltre, un significativo riferimento sistematico nel precedente delle Sezioni Unite n. 6597 del 23 marzo 2011, richiamato dalla stessa ordinanza con riguardo al rapporto tra responsabilità processuale e responsabilità aquiliana in materia di trascrizione illegittima.

8. Correttezza e buona fede come limiti interni all’esercizio della garanzia

La decisione assume particolare interesse anche nella prospettiva della teoria generale dell’abuso del diritto.

Il punto non è qualificare come illecito ciò che l’ordinamento consente.

È, piuttosto, riconoscere che l’ordinamento attribuisce diritti e facoltà in funzione di determinati interessi meritevoli di tutela e pretende che essi vengano esercitati secondo correttezza.

L’art. 1175 c.c. assume pertanto una funzione determinante.

Il creditore non perde il proprio diritto.

Non perde la possibilità di cautelarsi.

Non perde neppure, entro i limiti normativamente consentiti, la possibilità di scegliere i beni sui quali iscrivere la garanzia.

Ciò che viene meno è la possibilità di considerare tale facoltà completamente indipendente dalle modalità concrete attraverso le quali viene esercitata.

La Cassazione afferma, in questa prospettiva, che il titolare di diritti, poteri e facoltà deve esercitarli senza abusarne e secondo prudenza, diligenza, buona fede e correttezza.

La garanzia, quindi, rimane legittima nella misura in cui conserva la propria funzione di garanzia.

Il diritto reale non può essere funzionalmente utilizzato per perseguire effetti estranei o eccedenti rispetto a tale finalità.

È su questo terreno — più che sull’introduzione di un autonomo e indefinito “principio di proporzionalità bancaria” — che deve essere collocata la portata dell’arresto.

Questa precisazione è essenziale anche sul piano della corretta divulgazione giornalistico-giuridica: parlare genericamente di “ipoteca abusiva” senza descriverne presupposti e accertamento giudiziale rischierebbe di trasformare un principio articolato in una qualificazione apodittica che la pronuncia non autorizza.

9. Il danno risarcibile: indisponibilità economica del bene, accesso al credito e perdita di chance

La ricostruzione della Cassazione diviene particolarmente rilevante quando affronta il problema del danno-conseguenza.

L’ordinanza n. 39441/2021 individua espressamente, fra i pregiudizi suscettibili di assumere rilevanza risarcitoria, quelli consistenti nella difficoltà o impossibilità di negoziazione del bene gravato e nella difficoltà di accesso al credito.

Non si tratta di conseguenze meramente teoriche.

L’iscrizione ipotecaria è una formalità soggetta a pubblicità immobiliare e, come tale, incide sulla condizione giuridica del bene nei rapporti con i terzi.

Una garanzia sovrabbondante può pertanto assumere rilievo economico quando interferisca concretamente con la commerciabilità degli immobili, con la possibilità di offrirli in garanzia per nuove operazioni, con l’accesso al finanziamento o con specifiche opportunità economiche.

Ma anche qui occorre una precisazione fondamentale: la risarcibilità non equivale all’automatica quantificazione del danno per il solo fatto dell’iscrizione.

L’art. 2043 c.c. continua a richiedere l’accertamento degli elementi della fattispecie risarcitoria e, sul versante causale, l’individuazione della relazione tra condotta ed evento pregiudizievole secondo i criteri civilistici applicabili.

È significativo che proprio l’ordinanza del 2021 richiami il criterio del “più probabile che non” e affronti altresì la figura della perdita di chance, ricordando che la relativa valutazione può richiedere un apprezzamento equitativo del giudice.

Ciò impedisce due opposte semplificazioni.

Non sarebbe corretto affermare che l’iscrizione eccedentaria non possa mai cagionare un danno perché il debitore dispone del rimedio della riduzione.

Ma sarebbe altrettanto scorretto trasformare il principio della Cassazione in una presunzione assoluta secondo la quale qualsiasi sproporzione determini, in qualsiasi controversia, un identico danno automaticamente liquidabile.

La pronuncia deve essere letta attraverso l’accertamento concreto che ne costituisce il fondamento.

10. Cass. n. 25308/2024: dal principio sostanziale al vincolo conformativo del giudizio di rinvio

È a questo punto che assume rilievo la successiva ordinanza n. 25308 del 20 settembre 2024, intervenuta nell’ulteriore sviluppo della controversia.

Secondo la ricostruzione pubblicata della decisione, dopo la cassazione del precedente pronunciamento il giudizio era tornato dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi quale giudice del rinvio.

La controversia è tuttavia approdata nuovamente davanti alla Suprema Corte.

Con l’ordinanza n. 25308/2024, la Cassazione ha censurato il riesame, da parte del giudice del rinvio, di questioni che risultavano ormai comprese nell’ambito vincolante della precedente pronuncia rescindente: secondo la ricostruzione disponibile, il compito residuo riguardava la liquidazione del pregiudizio sulla base degli elementi processualmente acquisiti e non consentiva di rimettere in discussione i presupposti già definiti nel precedente giudizio di legittimità.

Questo secondo intervento permette di comprendere perché la vicenda presenti un interesse che non è esclusivamente sostanziale.

Al problema della responsabilità del creditore si affianca infatti quello, propriamente processuale, dei limiti cognitori del giudice del rinvio.

11. L’art. 384 c.p.c. e l’efficacia vincolante del principio di diritto

Quando la Corte di Cassazione accoglie un ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al giudice di merito, il giudizio non ricomincia indistintamente da capo.

L’art. 384 c.p.c. attribuisce al principio di diritto formulato dalla Corte una funzione conformativa rispetto alla decisione che dovrà essere adottata in sede di rinvio.

Il giudice chiamato nuovamente a pronunciarsi deve pertanto collocare la propria valutazione entro il perimetro determinato dalla sentenza rescindente.

Ed è precisamente su questo terreno che si colloca Cass. n. 25308/2024.

Secondo la ricostruzione pubblicata della pronuncia, la Suprema Corte ha considerato non consentita la riapertura delle questioni costituenti presupposto della precedente decisione, individuando nella liquidazione del danno l’oggetto che residuava per il giudice del rinvio.

La rilevanza del principio è evidente.

Il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio perderebbe infatti gran parte della propria funzione se il giudice territoriale potesse nuovamente scrutinare e risolvere in senso opposto le questioni sulle quali la Corte regolatrice abbia già costruito la propria decisione.

Il secondo arresto del 2024, pertanto, non deve essere letto come mera ripetizione del principio sostanziale del 2021.

Esso completa la vicenda sul versante processuale, precisando gli effetti che quella precedente decisione produceva nel successivo giudizio.

12. Due ordinanze da leggere unitariamente, ma senza sovrapporle

Da un punto di vista scientifico, le ordinanze nn. 39441/2021 e 25308/2024 devono quindi essere tenute insieme, ma non confuse.

La prima assume centralità nella costruzione del regime sostanziale della responsabilità derivante dall’esercizio sproporzionato della garanzia.

La seconda riguarda, nello sviluppo della medesima controversia, anche il vincolo derivante dalla pronuncia rescindente e i poteri del giudice del rinvio.

Questa distinzione consente anche di formulare correttamente la portata del precedente.

Non sarebbe tecnicamente appropriato ricavare dalle due ordinanze una massima secondo cui:

“Ogni ipoteca sovrabbondante è automaticamente illecita e dà diritto al risarcimento.”

Una proposizione di questo genere sarebbe eccessiva.

Il principio desumibile dall’ordinanza n. 39441/2021 è più articolato e, proprio per questo, giuridicamente più significativo: l’esistenza della facoltà di iscrivere ipoteca non esclude la responsabilità ex art. 2043 c.c. quando l’esercizio della garanzia ecceda i limiti funzionali evidenziati dalla Corte e produca un pregiudizio risarcibile, ferma l’eventuale responsabilità ex art. 96 c.p.c.

Nella specifica vicenda processuale, poi, l’intervento del 2024 impedisce che nel giudizio di rinvio vengano nuovamente poste in discussione questioni che, secondo la Cassazione, risultavano già definite dal precedente arresto.

13. Il precedente di Cass. n. 6533/2016 e la progressiva emersione dell’abuso della garanzia patrimoniale

L’ordinanza del 2021 non nasce in un vuoto giurisprudenziale.

La stessa motivazione richiama Cass. 5 aprile 2016, n. 6533, precedente nel quale la Corte aveva affrontato il problema dell’iscrizione di ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito e della responsabilità conseguente all’abuso della garanzia patrimoniale.

Il precedente assume particolare interesse perché permette di leggere Cass. n. 39441/2021 non come un episodio isolato, ma come una tappa di un’evoluzione interpretativa.

La questione fondamentale diventa progressivamente quella della funzionalizzazione della garanzia.

Il creditore può proteggere il proprio credito.

Può utilizzare gli strumenti predisposti dall’ordinamento.

Può conseguire una posizione di prelazione.

Ciò che non può essere ricavato da tali prerogative è un principio di immunità rispetto alle conseguenze derivanti da modalità di esercizio della garanzia che risultino contrarie ai criteri generali richiamati dalla Corte.

In questo senso, l’abuso non rappresenta necessariamente una categoria autonoma di illecito.

Costituisce piuttosto una chiave interpretativa attraverso la quale verificare se l’esercizio concreto di una situazione giuridica formalmente riconosciuta sia rimasto entro la funzione che ne giustifica la tutela.

14. Il superamento dei precedenti contrari

Particolarmente significativa è la circostanza che Cass. n. 39441/2021 non ignori l’esistenza di precedenti di segno differente.

Al contrario, li affronta espressamente.

Nella motivazione vengono richiamate decisioni risalenti e più recenti che avevano sostenuto una lettura maggiormente restrittiva della responsabilità del creditore, fra le quali figurano Cass. n. 17523/2011, Cass. n. 5069/2010 e ulteriori arresti appartenenti al precedente indirizzo.

Il valore scientifico della decisione deriva proprio da questo confronto.

Non siamo davanti alla semplice applicazione di un principio pacifico, bensì ad una consapevole rimeditazione del rapporto tra rimedi speciali e responsabilità generale.

La Cassazione nega, in particolare, che l’esistenza della responsabilità processuale speciale possa determinare automaticamente l’espulsione dell’art. 2043 c.c. dal sistema.

Nega altresì che l’esistenza della facoltà di iscrivere ipoteca equivalga all’irresponsabilità per il modo in cui quella facoltà viene esercitata.

La regola emergente può essere ricondotta a un principio più generale: la titolarità del diritto giustifica l’esercizio della prerogativa, ma non neutralizza il sindacato sulle sue concrete modalità di attuazione.

15. Le ricadute sul settore bancario: nessuna responsabilità “speciale”, ma maggiore attenzione alla proporzione

È inevitabile interrogarsi sulle conseguenze che questo indirizzo può determinare nella prassi degli intermediari finanziari.

Occorre però evitare di attribuire alle pronunce un significato punitivo nei confronti del settore bancario che esse non possiedono.

La regola enunciata è infatti riferita al creditore, non alla banca in quanto tale.

È quindi un principio generale del diritto civile applicabile, in presenza dei relativi presupposti, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del titolare del credito.

Per gli intermediari professionali la conseguenza operativa consiste soprattutto nella necessità di poter giustificare, secondo criteri razionali e coerenti con la funzione di garanzia, la dimensione della cautela concretamente adottata.

Non significa che il valore dei beni ipotecati debba matematicamente coincidere con quello del credito.

Una simile equivalenza sarebbe estranea alla realtà economica dell’ipoteca, nella quale entrano in considerazione il grado della garanzia, la presenza di precedenti formalità, la concreta possibilità di realizzo, le oscillazioni del valore immobiliare, gli accessori del credito e gli ulteriori elementi rilevanti.

Il principio di proporzionalità deve quindi essere applicato in concreto, non trasformato in un automatismo aritmetico.

Ciò che la Cassazione esclude è un’altra cosa: che l’assenza di un’identità matematica tra credito e valore del bene possa essere trasformata nell’opposto principio dell’assenza di qualsiasi limite.

16. La prospettiva del debitore e del fideiussore

Dal versante opposto, le pronunce non attribuiscono al debitore o al garante un diritto automatico al risarcimento ogni volta che il valore degli immobili ipotecati ecceda quello del credito.

Chi agisce in giudizio deve collocare la propria pretesa all’interno dei presupposti della fattispecie concretamente applicabile e allegare e dimostrare, secondo le regole processuali, gli elementi necessari a sostenerla.

Potranno assumere rilievo, a seconda delle circostanze:

la perdita di una concreta opportunità di finanziamento;

l’impossibilità o la significativa difficoltà di alienare un immobile;

l’incidenza sulla possibilità di utilizzare il patrimonio come garanzia per altre operazioni;

la perdita di una specifica opportunità economica;

o ulteriori conseguenze patrimonialmente apprezzabili causalmente riconducibili alla condotta contestata.

La centralità del nesso causale impedisce che la responsabilità si trasformi in responsabilità oggettiva.

Ed è proprio questa cautela interpretativa a rendere il principio compatibile con la tutela del credito: non si limita il creditore perché creditore, ma se ne valuta la condotta secondo le regole generali che governano l’esercizio delle posizioni soggettive.

17. Proporzionalità come criterio funzionale, non come formula astratta

Da un punto di vista dogmatico, sarebbe persino riduttivo leggere Cass. n. 39441/2021 soltanto come “sentenza sull’ipoteca sproporzionata”.

Il tema sottostante è più ampio.

È il rapporto tra diritto e limite.

Tra potere e funzione.

Tra tutela dell’interesse individuale e dovere di non produrre un sacrificio altrui eccedente rispetto a quello necessario alla realizzazione dell’interesse protetto.

L’ordinamento contemporaneo non concepisce più correttezza e buona fede esclusivamente come criteri interpretativi del contratto.

Esse costituiscono parametri di comportamento capaci di incidere sull’esercizio delle situazioni giuridiche.

L’ordinanza n. 39441/2021 applica questa impostazione al diritto di garanzia e lo fa attraverso categorie interne al diritto civile positivo, senza necessità di costruire nuovi istituti.

Ed è proprio questo aspetto a conferirle particolare forza sistematica.

18. Il punto di equilibrio: tutela effettiva del credito e salvaguardia della libertà patrimoniale

L’errore interpretativo da evitare consiste nel rappresentare la questione come conflitto tra “diritto della banca” e “diritto del debitore”.

La contrapposizione corretta è diversa.

Da una parte vi è l’esigenza, costituzionalmente e civilisticamente rilevante, di assicurare effettività alla tutela del credito.

Dall’altra vi è l’esigenza che gli strumenti predisposti per raggiungere questo risultato rimangano proporzionati alla funzione per la quale l’ordinamento li riconosce.

Non sono valori antagonisti.

La proporzionalità non indebolisce necessariamente la garanzia.

Ne definisce il perimetro fisiologico.

La stessa disciplina codicistica della riduzione dell’ipoteca dimostra che tutela del creditore e contenimento dell’eccedenza possono convivere all’interno del medesimo sistema.

19. Conclusioni: una nuova grammatica della responsabilità nell’esercizio delle garanzie

Le ordinanze nn. 39441/2021 e 25308/2024 compongono, considerate nella loro successione processuale, un quadro di notevole interesse per il diritto civile e processuale.

Con il primo arresto, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha superato l’idea secondo cui l’iscrizione di ipoteca giudiziale eccedentaria possa trovare risposta esclusivamente nei rimedi speciali previsti dalla disciplina ipotecaria o nella responsabilità processuale dell’art. 96 c.p.c.

Ha riconosciuto che, ricorrendone i presupposti, anche l’art. 2043 c.c. può trovare applicazione, individuando tra i pregiudizi rilevanti la difficoltà o impossibilità di negoziare il bene e la difficoltà di accesso al credito.

Con il secondo intervento, la Suprema Corte ha affrontato le conseguenze processuali derivanti dal precedente giudizio di legittimità, riaffermando — secondo la ricostruzione pubblicata della decisione — il carattere vincolante delle questioni già definite ai fini del successivo giudizio di rinvio.

Il risultato non è l’affermazione di una responsabilità automatica del creditore.

È qualcosa di sistematicamente più significativo.

La garanzia patrimoniale non è un potere senza misura.

La facoltà riconosciuta dalla legge conserva la propria piena tutela finché viene esercitata secondo la funzione per la quale è attribuita e nel rispetto delle regole generali dell’ordinamento.

Quando invece la concreta modalità del suo esercizio determini un’eccedenza giuridicamente rilevante e provochi un danno causalmente riconducibile alla condotta, l’esistenza formale del diritto non è sufficiente, di per sé, ad escludere la responsabilità.

È il passaggio dalla concezione statica del diritto di garanzia a quella funzionale.

Il credito deve essere tutelato.

La garanzia deve essere effettiva.

Ma l’effettività della tutela non coincide con l’illimitatezza dello strumento utilizzato per conseguirla.

È precisamente nello spazio compreso tra questi principi che Cass. n. 39441/2021 individua il punto di equilibrio tra responsabilità patrimoniale, proporzionalità della garanzia e responsabilità civile del creditore.

Una riflessione finale appare inevitabile. Le ordinanze nn. 39441/2021 e 25308/2024 hanno enunciato principi di diritto destinati, per la loro portata sistematica, ad incidere sulla prassi giudiziaria e sull’operato degli operatori del credito. Sarebbe pertanto di particolare interesse verificare, anche attraverso un’indagine empirica o un monitoraggio a campione dei procedimenti pendenti presso diversi uffici giudiziari, quale sia il grado di effettiva applicazione di tali principi nella giurisprudenza di merito. Analogamente, potrebbe risultare utile comprendere se, nell’ambito dell’organizzazione degli uffici giudiziari o degli intermediari interessati, siano state adottate circolari, linee guida o altre iniziative volte a dare attuazione agli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione. Si tratta di un tema che meriterebbe un approfondimento fondato su dati oggettivi e verificabili, piuttosto che su mere impressioni.

Un interrogativo che, per i cultori del diritto e per i cittadini, meriterebbe una risposta fondata su elementi oggettivi.

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Nota redazionale per la pubblicazione

Il presente contributo ha natura informativa e di approfondimento giuridico e analizza principi desumibili da provvedimenti della Corte di Cassazione. La ricostruzione della vicenda processuale è effettuata esclusivamente nei limiti funzionali all’analisi delle questioni di diritto esaminate nelle decisioni richiamate. Le qualificazioni utilizzate con riferimento a condotte, danni e responsabilità devono intendersi riferite ai principi giuridici e agli accertamenti risultanti dai provvedimenti considerati e non costituiscono autonome attribuzioni di responsabilità a soggetti determinati. L’eventuale accertamento di responsabilità e la relativa quantificazione rimangono affidati all’autorità giudiziaria competente, secondo lo stato e gli sviluppi dei relativi procedimenti.