Ponte, Bonelli: “Altro che via libera: il parere è pieno di osservazioni. Il Mit pubblichi subito gli atti

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Il Mit pubblichi subito gli atti
Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto del Ponte sullo
Stretto sarebbe stato rilasciato con numerose e sostanziali osservazioni,
che evidentemente ne condizionano pesantemente l'esito. Non a caso lo
stesso amministratore delegato della Società Stretto di Messina si è
precipitato ad assicurare che tecnici e progettisti esamineranno le
osservazioni che accompagnano il parere per fornire una pronta risposta
tecnica. È la prova che dietro l'annuncio trionfalistico restano criticità
tutt'altro che superate.
È una prassi già vista con il parere del Comitato scientifico, con la
rinviate e nascoste sotto il tappeto. Fino a oggi la Società Stretto di
Messina non è stata in grado di confutare nessuna delle contestazioni e
delle prescrizioni sollevate. Eppure si continua a forzare un'opera dai
costi vergognosi, attraverso norme costruite su misura e senza aver sciolto
i dubbi ambientali, sismici, strutturali ed economici.
Il Mit ha ora il dovere di pubblicare immediatamente e integralmente il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, consentendo a tutti di
conoscere nel dettaglio le osservazioni che accompagnano il pronunciamento
dell'Assemblea. Basta propaganda e atti nascosti: gli italiani hanno il
diritto di sapere la verità sul Ponte."