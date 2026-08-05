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Politica Interna

IMMIGRAZIONE. PIRRO, CROATTI, CARMINA (M5S): SU CEUTA E ACCORDI ITALIA NECESSARIA AUDIZIONE DEL MINISTRO IN COMITATO SCHENGEN

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - ROMA, 5 agosto – "Di fronte agli ultimi sviluppi legati ai fatti di Ceuta e agli impegni assunti dall'Italia sul fronte della gestione dei flussi e del controllo delle frontiere, è fondamentale che il Governo venga a riferire immediatamente nelle sedi parlamentari preposte.
Come Movimento 5 Stelle sosteniamo con forza la richiesta di audizione del Ministro avanzata dal Presidente del Comitato, Graziano Delrio.I fatti di Ceuta e le scelte strategiche in atto toccano direttamente la tenuta dell'area Schengen, la cooperazione di polizia e il rispetto dei diritti umani nei processi di gestione dell'immigrazione. Non si tratta di passaggi di secondaria importanza, ma di uno snodo decisivo che richiede massima trasparenza, chiarezza e rigorosa vigilanza istituzionale.
Il Comitato Schengen ha un mandato preciso di controllo e indirizzo su tematiche che impattano la sicurezza nazionale ed europea, oltre che sulle politiche migratorie del nostro Paese. Sollecitiamo quindi la tempestiva presenza del Ministro in audizione affinché il Parlamento possa esaminare ogni dettaglio degli accordi e garantire un confronto trasparente e doveroso di fronte ai cittadini".
Lo dichiarano gli onorevoli del M5S Elisa Pirro, Marco Croatti e Ida Carmina, membri del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo in materia di immigrazione.

(AGENPARL)
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