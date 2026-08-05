Giustizia. Ruffino (Az), il governo non affronta le criticità del sistema giudiziario

giudiziario *

"Azione voterà contro la fiducia al decreto in materia di giustizia. Il

nostro voto contrario non è contro l'Europa e neppure contro il Patto

europeo sulla migrazione e l'asilo. Siamo contrari a un metodo che

mortifica il ruolo del Parlamento e ad un provvedimento che affronta alcune

conseguenze senza intervenire sulle cause. Il nostro voto non è contro il

Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Ma oggi siamo chiamati a

esprimerci sulla fiducia al Governo ed è qui che nasce la nostra

contrarietà". Lo ha detto Daniela Ruffino, deputata di Azione, nella

dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto per l'attuazione del Patto

dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo.

"Le sfide migratorie – ha proseguito Ruffino – non conoscono confini

nazionali. Lo abbiamo visto a Lampedusa e a Ceuta: quando una frontiera

europea è sotto pressione, è l'intera Europa ad essere chiamata a

rispondere. Ancora una volta il Governo sceglie di comprimere il dibattito

parlamentare e veniamo privati della possibilità di discutere e migliorare

un provvedimento che riguarda diritti fondamentali e il funzionamento della

giustizia. Il Parlamento non è il notaio del Governo. È condivisibile

l'istituzione dell'Ufficio per il processo–stralcio presso le sezioni

specializzate in materia di protezione internazionale. Come pure gli

investimenti nella digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia

per avere una giustizia moderna con strumenti informatici efficienti. Sono

condivisibili anche gli interventi sull'equa riparazione, perché quando lo

Stato non rispetta il principio della ragionevole durata del processo, è

giusto che il cittadino sia tutelato. Ma questi aspetti non ci bastano".

"Sui giudici di pace – ha continuato Ruffino – registriamo le maggiori

fragilità per la mancanza di cancellieri, funzionari e personale

amministrativo. La giustizia deve investire sulle persone, le riforme

camminano sulle donne e sugli uomini che ogni giorno tengono aperti i

tribunali. Per noi il tema dei minori è dirimente; ogni decisione tardiva

pesa sul loro futuro. L'Italia è stata richiamata dalla Corte europea dei

diritti dell'uomo per non avere garantito un'adeguata tutela a un minore

straniero non accompagnato, rimasto per mesi in una struttura destinata

agli adulti. E questa è una sconfitta morale. Quindi bene l'obiettivo di

accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale. Per

avere un sistema giudiziario moderno non basta limitarsi a cambiare le

norme".