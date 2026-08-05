(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Il presidente Bignami in Aula si è semplicemente limitato a raccontare i fatti: il capo del Dap fu sollevato dal suo incarico e a oltre 300 detenuti fu tolto il 41 bis. E' del tutto strumentale parlare del ruolo di Oscar Luigi Scalfaro. E a chi accusa Fratelli d'Italia di vilipendio, bisognerebbe ricordargli le parole di un importante esponente di sinistra come Martelli, ex ministro di Giustizia, che definì Scalfaro "il regista dal punto di vista politico" della trattativa. E la conseguenza di quella scelta, attuata dall'ex ministro Conso, fu che le stragi ripresero, invece di fermarsi. La malafede che regna a sinistra fa davvero rabbrividire. Se poi viene applicata a un tema così delicato com'è quello legato alla lotta alla criminalità organizzata, che ha portato al sacrificio di eroi della Nazione quali, su tutti, Falcone e Borsellino, è davvero ignobile". Lo dice Massimo Ruspandini, deputato e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia.
DELMASTRO. RUSPANDINI (FDI): PAROLE DI BIGNAMI SONO STORIA, SU MAFIA SINISTRA IN MALAFEDE
By RedazioneNessun commento1 Min Read