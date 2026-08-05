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Politica Interna

Conte, Gardini (FdI): Conte deve chiarire su incontro con Zampolli

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Per mesi il pifferaio del popolo Giuseppe Conte ha raccontato agli italiani che l'incontro con Paolo Zampolli fosse finalizzato ad aprire un canale politico con l'entourage del Presidente Trump. Oggi, però, emergono ricostruzioni giornalistiche secondo cui quel faccia a faccia avrebbe riguardato anche la possibile vendita del Grand Hotel Plaza, immobile della famiglia della sua compagna, e quindi un potenziale interesse di natura privata. Se così fosse, saremmo di fronte a una vicenda che merita la massima trasparenza. Giuseppe Conte non può fare il moralista a fasi alterne: deve chiarire se abbia utilizzato il proprio ruolo politico, le proprie relazioni istituzionali o i contatti internazionali costruiti nella sua attività pubblica per favorire o agevolare interessi economici riconducibili alla propria sfera familiare. Gli italiani hanno diritto di sapere se dietro la narrazione del presunto "canale diplomatico" con l'area Trump si celasse, invece, il tentativo di favorire un'importante operazione immobiliare. Su questo punto Conte non può più sottrarsi: serve una risposta chiara e definitiva".

(AGENPARL)
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