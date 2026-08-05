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Sicilia

[Comune Palermo] Servizi depurazione AMAP. Sabrina Figuccia: “Necessario un chiarimento della società sui rapporti con i lavoratori dei servizi esternalizzati

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - «Le recenti criticità emerse in merito alla gestione del servizio di
conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane affidato da AMAP S.p.A. all'ATI
Veolia Italia S.p.A. – Cogei S.r.l. meritano particolare attenzione, alla
luce delle possibili ricadute sociali e occupazionali che potrebbero
interessare i lavoratori coinvolti e le loro famiglie.

Le valutazioni sulla vicenda nascono anche dall'incontro svoltosi nei
giorni scorsi nell'ambito della III Commissione consiliare, durante il
quale sono state audite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
sindacali aziendali della società attualmente impegnata nella gestione
dell'appalto.

Un momento di confronto importante, dal quale sono emerse preoccupazioni e
la necessità di maggiore chiarezza rispetto agli sviluppi futuri della
situazione, con particolare riferimento ai rapporti con il personale
impiegato nei servizi esternalizzati.

Proprio in considerazione della delicatezza della vicenda, rivolgo un
invito ad AMAP S.p.A. affinché possa fornire un riscontro ufficiale sulla
propria posizione aziendale, chiarendo quali siano le valutazioni in corso
e quali iniziative si intendano adottare per garantire la continuità del
servizio, la tutela dei livelli occupazionali e la salvaguardia delle
professionalità coinvolte.

L'auspicio è che possa proseguire un confronto costruttivo tra tutti i
soggetti interessati, nella consapevolezza che la questione non riguarda
soltanto un rapporto contrattuale, ma anche un servizio essenziale per la
collettività e un tema di rilevanza sociale per il territorio.

Resto pertanto in attesa di un riscontro da parte della Società, confidando
nella massima disponibilità al dialogo e nella ricerca di soluzioni
condivise».

(AGENPARL)
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